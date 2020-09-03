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Тише въедешь: когда ЕС откроет границу для россиян
03 сентября 2020, 03:20 • 42 • Политика
Открытие границ со странами ЕС и постепенное возобновление прямого транспортного сообщения может произойти до конца 2020 года, однако полное восстановление туризма ожидается лишь к весне. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Этот процесс не будет затягиваться, несмотря на политическую напряженность в российско-европейских отношениях из-за волнений в Белоруссии, заверили в Европарламенте, Еврокомиссии и диппредставительствах членов ЕС в РФ. В Совете Евросоюза «Известиям» заявили, что активно обсуждают открытие границ с третьими странами на экспертном уровне.
Пограничное состояние
Хотя о восстановлении туризма на европейском направлении говорить пока рано, открытие границ для россиян ожидается до конца этого года, заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
— Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше — мы надеемся, что это случится в IV квартале этого года, — сказал он, отметив, что сейчас сложно строить прогнозы, ведь зачастую планы корректируются по ситуации.
В ближайшее время, по мнению эксперта, будет происходить восстановление регулярных рейсов в Европу — примерно раз в неделю — для определенных категорий россиян. Например, для тех, кто работает, учится или лечится там, а также для родственников граждан ЕС.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Одним из позитивных примеров снятия ограничений вице-президент АТОР назвал Турцию. Согласно официальной статистике, наплыв туристов не привел к новой волне заражений, потому что соблюдались все протокольные нормы безопасности.
О том, что россиянам удастся беспрепятственно отдохнуть в Европе не раньше весны, «Известиям» сообщили и в ОСИГ.
— Полное открытие Евросоюза для российских туристов мы ожидаем не раньше марта. Однако это необходимо делать поступательно и осторожно, ведь в некоторых странах снова растет число пациентов с коронавирусом, — подчеркнул исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.
Многие рассчитывают, что вакцинация позволит ускорить процесс открытия границ. Однако COVID-19 до сих пор не изучен до конца, и есть вероятность, что инфекция будет мутировать, отметил эксперт.
Политические неурядицы
Кроме эпидемиологических проблем, на Европу обрушились и политические потрясения. В Белоруссии 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. В ходе митингов без объективных причин полиция задержала журналистов «Известий» и сотрудников других СМИ. Вскоре их депортировали на родину.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Евросоюзе договорились о введении индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей руководства Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и за возможную фальсификацию выборов. Россия, в свою очередь, признала голосование состоявшимся, однако президент Владимир Путин отметил необходимость проведения реформ для стабилизации ситуации. При этом он заявил, что Москва придет на помощь Минску, если ситуация выйдет из под контроля и экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, перейдут определtнные границы. На этот случай России создала специальный резерв силовиков, который при необходимости может быть направлен в соседнюю страну оперативно, без согласования с Советом Федерации.
Эти и другие политические противоречия, по мнению некоторых экспертов, могут затруднить переговоры по открытию границ. Однако с такой позицией не согласны в Европе. При восстановлении транспортного сообщения ЕС будет учитывать только эпидемиологические критерии, заявила «Известиям» член подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Елена Йончева.
— Список третьих стран, резидентам которых можно въезжать в страны ЕС в условиях пандемии, постоянно обновляется. Но здесь учитывается ситуация только с COVID-19, — сказала болгарский депутат Европарламента от социалистов.
При этом Елена Йончева отметила, что лишь один евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.
О том, что политические факторы не повлияют на открытие границ, «Известиям» сообщили в посольствах Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции в России, а также в пресс-службе Еврокомиссии, отметив, что в этом году турпоток россиян вряд ли получится восстановить.
— Ежегодно ЕС посещают около 10 млн российских туристов. У нас пока нет полных данных за этот год, но мы ожидаем, что эти показатели будут ниже, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, — заявили в пресс-службе Еврокомиссии.
Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler/dpa
В Совете ЕС «Известиям» сообщили, что регулярно проводят совещания по увеличению «зеленого списка» как на экспертном уровне, так и с участием послов третьих стран. В Международной организации гражданской авиации не смогли ответить на запрос «Известий» о сроках восстановления транспортного сообщения, отметив, что у института нет регулирующих функций.
В посольствах России в Австрии, Бельгии, Литве, Норвегии, Польше, Португалии, Финляндии и Швеции «Известиям» рассказали, что пока переговоры о восстановлении транспортного сообщения не ведутся. При этом некоторые европейские страны снова возвращаются к применению ограничительных мер. Так, из-за роста числа случаев заражений, а также в качестве превентивной меры в связи с началом учебного года и завершением сезона отпусков совет министров Португалии с 15 сентября вновь вводит на территории всей страны режим «полной готовности».
— Тенденция к ужесточению действующих норм в борьбе с COVID-19 может в дальнейшем проявиться и в усилении контроля на границах, — подчеркнула первый секретарь, заведующая консульским отделом посольства России в Португалии Екатерина Спицына.
При этом в российских диппредставительствах выразили надежду, что процесс не будет политизирован.
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