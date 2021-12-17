Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Украина

Тищенко: кто не ест сало — значит он не украинец

17 декабря 2021, 21:40  •  37 • Украина

Представитель «Слуги народа» Николай Тищенко в который раз отличился странным заявлением, рассказав, каким образом он идентифицирует настоящего украинца. Признавшись в любви салу, нардеп назвал его пищевым индикатором, по которому можно вычислить настоящего украинца.

Своими размышлениями Тищенко поделился с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

Себя же народный избранник назвал «генетически настроенным украинцем».

Нардеп похвастался, что обожает сей продукт и сало обязательно будет присутствовать на его новогоднем столе:

«Я обожаю сало. Больше всего люблю именно первый кусок… 100% на моем новогоднем столе будет сало. Я генетически настроенный украинец. Вот всех проверяю именно этим способом: если кто-то не есть сало — значит он не украинец», — рассказал Тищенко.

На вопрос журналистов, кушает ли сало президент Украины Владимир Зеленский, нардеп ответил так:

«Конечно, он ест сало. Я это знаю. Я заместитель главы фракции, я всё знаю».

Отметим, ранее Николай Тищенко блеснул знаниями о ценах на продукты питания. По его словам он покупает килограмм говядины за 20 гривен, гречку всего за 12 гривен, а сало от 50 до 100 гривен.


Кроме того Тищенко фигурирует в наркоскандале. По информации инсайдеров, именно он регулярно снабжает президента Украины и его окружение кокаином.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



37
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
15 декабря 2021, 16:35
Американцы формируют коалицию против Владимира Зеленского, вовлекая в неё бывших соратников президента Украины
16 декабря 2021, 09:30
Злободневный в Украине вопрос: «Да, когда же эта Россия наконец нападет?»
15 декабря 2021, 08:25
Президент ПМР: Молдова показала своё истинное лицо
13 декабря 2021, 23:10
Дойдут до Киева за 6 часов: генерал призвал гражданских готовиться воевать с Армией России
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться&qu...
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и сканда...
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 12:20
"Стране стыдно": очередная выходка Байдена возмутила американцев
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
12 декабря 2021, 17:55
Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину
12 декабря 2021, 17:55
"Ну, красный скажи": В деле Протасевича всплыл странный разговор пилота с диспетчером
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
12 декабря 2021, 16:10
В Кремле подтвердили: Байден угрожал Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.