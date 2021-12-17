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Тищенко: кто не ест сало — значит он не украинец
17 декабря 2021, 21:40 • 37 • Украина
Представитель «Слуги народа» Николай Тищенко в который раз отличился странным заявлением, рассказав, каким образом он идентифицирует настоящего украинца. Признавшись в любви салу, нардеп назвал его пищевым индикатором, по которому можно вычислить настоящего украинца.
Своими размышлениями Тищенко поделился с журналистами в кулуарах Верховной Рады.
Себя же народный избранник назвал «генетически настроенным украинцем».
Нардеп похвастался, что обожает сей продукт и сало обязательно будет присутствовать на его новогоднем столе:
«Я обожаю сало. Больше всего люблю именно первый кусок… 100% на моем новогоднем столе будет сало. Я генетически настроенный украинец. Вот всех проверяю именно этим способом: если кто-то не есть сало — значит он не украинец», — рассказал Тищенко.
На вопрос журналистов, кушает ли сало президент Украины Владимир Зеленский, нардеп ответил так:
«Конечно, он ест сало. Я это знаю. Я заместитель главы фракции, я всё знаю».
Отметим, ранее Николай Тищенко блеснул знаниями о ценах на продукты питания. По его словам он покупает килограмм говядины за 20 гривен, гречку всего за 12 гривен, а сало от 50 до 100 гривен.
Кроме того Тищенко фигурирует в наркоскандале. По информации инсайдеров, именно он регулярно снабжает президента Украины и его окружение кокаином.
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