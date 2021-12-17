Тищенко: кто не ест сало — значит он не украинец

Представитель «Слуги народа» Николай Тищенко в который раз отличился странным заявлением, рассказав, каким образом он идентифицирует настоящего украинца. Признавшись в любви салу, нардеп назвал его пищевым индикатором, по которому можно вычислить настоящего украинца.Своими размышлениями Тищенко поделился с журналистами в кулуарах Верховной Рады.Себя же народный избранник назвал «генетически настроенным украинцем».Нардеп похвастался, что обожает сей продукт и сало обязательно будет присутствовать на его новогоднем столе:«Я обожаю сало. Больше всего люблю именно первый кусок… 100% на моем новогоднем столе будет сало. Я генетически настроенный украинец. Вот всех проверяю именно этим способом: если кто-то не есть сало — значит он не украинец», — рассказал Тищенко.На вопрос журналистов, кушает ли сало президент Украины Владимир Зеленский, нардеп ответил так:«Конечно, он ест сало. Я это знаю. Я заместитель главы фракции, я всё знаю».Отметим, ранее Николай Тищенко блеснул знаниями о ценах на продукты питания. По его словам он покупает килограмм говядины за 20 гривен, гречку всего за 12 гривен, а сало от 50 до 100 гривен.Кроме того Тищенко фигурирует в наркоскандале. По информации инсайдеров, именно он регулярно снабжает президента Украины и его окружение кокаином.