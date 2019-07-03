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Тирасполь: Российские миротворцы – гарантия мира в регионе

03 июля 2019, 14:24  •  46 • Украина
В Тирасполе не раз напоминали о том, что процесс урегулирования приднестровского конфликта в последний год затормозился из-за политического кризиса в Молдове. В настоящее время появилась надежда на то, что процесс этот возобновится.
В Москве состоялась встреча главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева с послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым.
«Участники встречи сошлись во мнении о безусловной необходимости организации заседания постоянного совещания в формате «5+2» уже в сентябре этого года», – сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ПМР.
Напомним, формула «5+2» означает, что в переговорах принимают участие две стороны конфликта – Тирасполь и Кишинёв, а также Россия, Украина и ОБСЕ – как посредники и ЕС и США – как наблюдатели.
А уже 12 июля состоится визит в Приднестровье делегации посредников и наблюдателей в переговорном процессе. После этого визита начнётся подготовка к очередному раунду переговоров.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский надеется, что после возобновления переговоров удастся решить хотя бы часть накопившихся вопросов.
Также глава ПМР прокомментировал в интервью российской «Парламентской газете» последние заявления уже нового правительства Молдовы о необходимости вывода российских миротворцев с территории Приднестровья.
По его мнению, российские миротворцы – это гарантия мира не только в ПМР, но и во всём регионе.
«Мы говорим не только о безопасности в Приднестровье. Мы говорим о безопасности в Причерноморском регионе. И базовым, ключевым элементом этой безопасности является российское присутствие здесь. Есть мир, что ещё надо? Поэтому все заявления об изменении формата миротворческой миссии не имеют никакого отношения к миру. Те, кто их делает, решают свои узкие политические задачи», – уверен Красносельский.
Также президент Приднестровья категорически против изменения формата миротворческой операции.
«Несколько последних лет из уст различных политических деятелей слышны призывы к изменению миротворческого формата. По нашему мнению, это недопустимо. Мы последовательно выступаем за продолжение миротворческой миссии в существующем формате. Пока на берегах Днестра стоят миротворцы, здесь будет мир и согласие. Этот тезис разделяют все жители Приднестровья. Спросите любого, и он вам подтвердит мои слова», – отметил глава непризнанной республики.
Напомним, в миротворческой операции принимают участие не только российские военные, но и военнослужащие их ПМР и из Молдовы, а также наблюдатели из Украины.
Соб. корр. ФСК
Фото: Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в генеральной репетиции военного парада в городе Тирасполь.

Фонд Стратегической Культуры

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