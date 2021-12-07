Тирасполь пытается вернуть Молдавию за стол переговоров

Более двух лет Кишинёв под разными предлогами отказывается от переговоров с Приднестровьем

В Тирасполе побывал с визитом глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх. На встрече с президентом Приднестровской молдавской республики Вадимом Красносельским глава миссии обсудил дальнейшую судьбу переговорного процесса в формате «5+2». Напомним, запланированный на 2-3 ноября очередной раунд переговоров, который должен был пройти в Стокгольме, не состоялся – Кишинёв заранее отменил переговоры. Более двух лет под разными предлогами Молдавия отказывается от дальнейших переговоров с Тирасполем, последняя встреча была ещё 10 октября 2019 года в Братиславе, однако уже тогда протокол встречи не был подписан молдавской стороной.

Во время встречи Вадим Красносельский лично передал через главу СММ ОБСЕ письмо президенту Молдавии Майе Санду, в котором попросил поторопиться с назначением официального представителя Молдавии в переговорном процессе, отметив, что «ждёт ответ из Кишинёва и назначения». Дело в том, что в новом прозападном молдавском правительстве нет до сих пор официального представителя по переговорам с Тирасполем.

Вадим Красносельский передаёт главе СММ ОБСЕ Клаусу Нойкирху письмо для Майи Санду. Источник – Telegram-канал «Первый Приднестровский»

«В настоящее время продолжается период полнейшей стагнации молдавско-приднестровского диалога. Кишинёв не только не участвует в переговорах, но и игнорирует уже взятые на себя обязательства, не исполняя достигнутые ранее договорённости, в то время как Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса, а также за поиск компромиссов и сохранение мира. Отсутствие официального политпредставителя со стороны Молдовы и сведение на нет деятельности формата «5+2» может привести к крайне негативным последствиям»,

– цитирует Вадима Красносельского пресс-служба президента ПМР.

По словам главы миссии ОБСЕ в Молдове, он «разделяет обеспокоенность приднестровской стороны и также рассчитывает на скорейшее назначение должностного лица, которое будет официально представлять Молдову в переговорном процессе».

Однако в Президентуре Молдавии на запрос журналистов ответили, что не получали ни одного письма от главы тираспольской администрации по поводу возобновления переговорного процесса.

Ну а пока письмо главы ПМР никак не может найти адресата, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску успел выступить на заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме, где рассказал с трибуны, какие усилия прилагает Кишинёв для того, чтобы найти пути выхода из приднестровского конфликта. Однако эти пути выхода должны быть исключительно на условиях Молдовы, среди этих условий и вывод российских миротворцев с левого берега Днестра. На заседании также была принята декларация Совета министров ОБСЕ по приднестровскому конфликту, разумеется, приднестровскую сторону никто даже не планировал заслушать.

На декларацию ОБСЕ ответили в МИД Приднестровья, удивившись, почему в декларации нет ни слова об экономической, финансовой, банковской и транспортной блокадах республики со стороны Кишинёва, а также о нежелании Молдавии принимать участие в переговорах.

«Принятая без учёта мнения приднестровской стороны декларация Совета министров ОБСЕ об урегулировании приднестровского конфликта носит неполноценный характер и не отражает весь масштаб стагнации переговорного процесса, который достиг критического уровня деградации. Потакание деструктивным действиям Молдовы, отсутствие должной и объективной оценки со стороны ОБСЕ стимулируют Кишинёв на ещё большие провокации, которые в итоге приведут к непоправимым последствиям»,

– предупредили в МИД ПМР.