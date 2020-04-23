Тирасполь просит ВОЗ прислать в Приднестровье свою миссию

Кишинёв уверяет, что в Приднестровье не борются с эпидемией

МИД Приднестровья обратилось к Всемирной организации здравоохранения с просьбой «направить в Республику миссию для оценки всего комплекса мер борьбы с пандемией COVID-19». Такая просьба связана с тем, что соседняя Молдова постоянно обвиняет Тирасполь не только в нежелании бороться с эпидемией, в отказе от совместной работы но и в том, что ПМР использует коронавирус в политических целях.

«Мы находимся в кризисном периоде, когда нам нужна не только помощь, но и эффективный диалог. И Кишинёв, и я лично неоднократно предлагала возможность провести дискуссию в рамках рабочей группы между врачами. Это, к сожалению, было отвергнуто Тирасполем»,

– заявила вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник в эфире одного из молдавских телеканалов.

Она уверяет, что Кишинёв очень хочет бороться с пандемией вместе с Тирасполем, а также желает знать, как обстоят дела в соседней Республике, какая там эпидемиологическая обстановка, и точное число заболевших – в Молдове уверены, что Тирасполь скрывает истинное количество заболевших и умерших. Именно для этой цели в Приднестровье и была создана своя лаборатория по диагностике коронавируса, а вовсе не для того, чтобы получать результаты тестов быстро и не ждать неделями ответ из Кишинёва.

«Выявление COVID-19 должно производиться только в лабораториях Кишинёва», – уверена Кристина Лесник. Однако лаборатория уже работает, несмотря на все возражения вице-премьера.

Согласен с ней и её предшественник Александр Фленкя, который также уверен – своя лаборатория нужна для того, чтобы Кишинёв не узнал, как на самом деле обстоят дела с коронавирусом в Приднестровье. К тому же Фленкя не сомневается – качество тестов в Приднестровье не может быть высоким. Следовательно, и все результаты анализов – не могут быть верными.

В МИД ПМР назвали все эти заявления «спекулятивными выпадами» и попытались объяснить, что обмен информацией о заболевших идёт ежедневно на уровне Кишинёв – Тирасполь. Заявление же о сомнительном качестве тестов в Приднестровье назвали «запредельным по уровню цинизмом» – все тесты были получены из Российской Федерации в рамках гуманитарной помощи.

В связи с постоянными обвинениями со стороны Кишинёва МИД ПМР выступил с официальным заявлением.

«Считаем абсурдными обвинения РМ в «сокрытии» информации об эпидемиологической обстановке в Приднестровской Молдавской Республике. В то время как молдавская сторона уже была уличена в попытках манипуляции данными о числе заболевших, в Приднестровье не было отмечено ни одного факта занижения или иных форм корректировки статистики распространения COVID-19 на территории Республики. Тем самым Молдова стремится отвлечь внимание международного сообщества не только от антигуманных действий против Приднестровья, но и от всё более очевидных управленческих провалов в борьбе с пандемией»,

– говорится в официальном заявлении МИД ПМР от 22 апреля.

По мнению внешнеполитического ведомства, молдавская сторона целенаправленно заводит отношения между Тирасполем и Кишинёвом в очередной тупиковый кризис.

«В этих обстоятельствах призываем международных участников переговорного процесса дать оценку подходам Кишинёва и оказать содействие в недопущении разрушения переговорных механизмов. Отдельно обращаемся к Всемирной организации здравоохранения о направлении в Приднестровье мониторинговой миссии для транспарентной оценки всего комплекса мер борьбы с пандемией»,

– отмечается в заявлении.

Также глава МИД ПМР Виталий Игнатьев поставил в известность посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева о проблемах, связанных с тем, что Кишинёв продолжает политическое и экономическое давление на Приднестровье.

Министр рассказал в телефонном разговоре, что проблема доставки в Приднестровье лекарственных препаратов не исчезла, она по-прежнему стоит очень остро и решить эту проблему не получается.

Также стороны обсудили «необходимость созыва совещания с участием посредников (ОБСЕ, Россия и Украина) и наблюдателей (США и Евросоюз)», как только позволит эпидемиологическая ситуация в мире.