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Тирасполь просит ООН и ВОЗ помочь Молдове справиться с эпидемией

07 июля 2020, 12:00  •  98 • Украина
«Эпидемия в Молдавии представляет угрозу для соседей»
На заседании Совета безопасности Приднестровской Республики основной темой обсуждения стала ситуация с эпидемией коронавируса в соседней Молдове. По мнению президента ПМР Вадима Красносельского, коронавирус не только способствует обострению политической и экономической ситуации в регионе – тему коронавируса постоянно пытаются использовать в Кишинёве в своих целях.
«Кишинёв предпринимает последовательные плановые действия, направленные на дискредитацию Приднестровья в глазах мирового сообщества. Для этого Молдавия использует так называемый бренд «пандемия». Основная цель Кишинёва – это блокирование работы Объединённого военного командования в Зоне безопасности, а также смена формата миротворческой операции»,
– отметил президент Приднестровья.
Напомним, на прошлой неделе вице-премьер по реинтеграции Молдавии Кристина Лесник заявила протест в связи с установкой временных карантинных постов на границе Молдовы и ПМР, которые, по мнению молдавской стороны, «затрудняют свободу передвижения граждан».
На заседании же Совбеза ПМР уточнили, что затрудняют свободу передвижения не карантинные посты, а «нахождение Молдавии в красной зоне пандемии». Что касается дополнительных постов, то они временные, отметили в Тирасполе.
«Глава Совбеза поручил руководству силовых ведомств (Таможне, службе госбезопасности и МВД) довести до личного состава необходимость законного реагирования на соответствующие действия, не поддаваться на провокации и чётко соблюдать установленные правила несения службы»,
– сообщает пресс-служба президента ПМР.
Начальник оперативного штаба министр внутренних дел ПМР Руслан Мова уверен, что продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом в Молдавии и на Украине не даёт возможности в ближайшее время снять ограничения на посещение этих стран.
К тому же и среди граждан Приднестровья, которые работают на территории Молдавии, наблюдается рост заболевших. В связи с чем всех выезжающих на территории соседнего государства поместили в карантин, а выданные ранее разрешения на выезд аннулировали.
На заседании Совбеза было принято решение обратиться к ООН, ВОЗ и странам-гарантам с просьбой оказать «методическую и практическую помощь Молдавии, представляющей коронавирусную угрозу для соседей».
В понедельник, 6 июля, президент Приднестровья Вадим Красносельский встретился с послом США в Кишинёве Дереком Хоганом, прибывшим в Тирасполь, для обсуждения проблем в переговорном процессе.
«Переговорный процесс находится практически в стагнации. Перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны, между тем вопросы гуманитарного и социального характера не решаются, а накапливаются. Многие из них не решаются годами. Те вопросы, которые не связаны с пандемией, необходимо решать в рабочем порядке. Чиновники не должны оправдывать пандемией своё бездействие. Необходимо находить возможности для возобновления нормального общения»,
– заявил во время встречи глава Республики.
Дерек Хоган, в свою очередь, заверил Вадима Красносельского в том, что Соединённые Штаты, как наблюдатели переговорного процесса, будут оказывать всяческое содействие в решении накопившихся вопросов. Слова, слова…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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