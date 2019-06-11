Тирасполь призвал Кишинёв к миру и стабильности

Приднестровье уже может пострадать от молдавского политического кризиса – из-за ретивости Украины

Приднестровская Молдавская республика не могла не прокомментировать события, происходящие на правом берегу Днестра.

«В Приднестровье внимательно наблюдают за продолжающимся политическим противостоянием в Республике Молдова и призывают политические силы к сдержанности и обеспечению мира и стабильности в соседней стране.

Выражаем надежду на то, что обострение политического кризиса не скажется отрицательно на реализации Молдовой договорённостей в рамках переговорного процесса, ориентированного на решение актуальных социально-гуманитарных вопросов в интересах людей», – очень сдержанно говорится в заявлении МИД ПМР.

Несмотря на то, что Россия уже заявила о своей поддержке нового правительства и созданной парламентской коалиции, в Тирасполе отнеслись к этим событиям настороженно. И это можно понять. На левом берегу Днестра хорошо помнят, как новый премьер-министр Молдовы Майя Санду называла власти Приднестровья «незаконным режимом» и настаивала на том, что республику необходимо вернуть в состав Молдовы, предлагая «автономию по типу гагаузской». Кроме того, Санду – ярый противник размещения на территории Приднестровья российских миротворцев. И даже присутствовала в США в 2018 году в то время, когда Конгресс требовал вывести всех российских миротворцев с территории Приднестровья.

Да и новый министр иностранных дел Николае Попеску – личность не особо известная, и в Тирасполе не знают, что от него можно ожидать.

К тому же Приднестровье уже пострадало от того, что происходит в Молдове.

Украина, обеспокоенная тем, что в соседней стране разгорается политический кризис и напуганная словом «федерализация», прозвучавшим несколько раз в Кишинёве, решила принять меры и усилить контрразведывательную деятельность на молдавской границе.

А именно – отслеживать «радикально настроенных граждан Российской Федерации с целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством».

На деле же это означает, что приднестровцы с российскими паспортами, которые возвращаются домой через территорию Украины, могут получить большие проблемы при пересечении границы.