Тирасполь пригрозил закрыть свою границу для молдавских автомобилей

В Кишинёве сразу всё поняли и пообещали снять все запреты

Кишинёв в одностороннем порядке 10 января принял решение ограничить пропуск автомобилей с номерами Приднестровской республики через границу с Украиной. Не пропускают автомобили и в том случае, если у водителя удостоверение приднестровского образца.

У властей ПМР выбор был не велик – обратившись с жалобой в ОБСЕ и не получив результативного ответа, 17 января в Тирасполе приняли решение ответить зеркально.

«В качестве ответной меры с 24 января вводятся ограничения на пересечение государственной границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдавии гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ»,

– сообщает п ресс-служба МИД Приднестровья .

Текст заявления был отправлен представителю по политическим вопросам молдавской стороны, а также всем участникам переговорного формата «5+2». В заявлении отмечается, что решение принято Советом Безопасности Приднестровской Молдавской республики и действовать эта мера будет «до момента снятия введённых молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта».

Ранее в Тирасполе отметили, что действия Кишинёва являются нарушением заключённых ранее договорённостей, в частности, протокола о взаимном признании документов, который был подписан Молдовой ещё в 2001 году. Кроме того, было и решение об участии приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении и подписано оно было совсем недавно – 24 апреля 2018 года. И если о первом могли забыть за давностью лет, то о втором – вряд ли.

«Под ограничительные меры попадает и автотранспорт Молдовы, выполняющий международные пассажирские перевозки. По предварительным данным, в зимнее время за сутки транзитом через Приднестровье передвигаются (в Украину) около 200-250 транспортных средств, принадлежащих физлицам и юрлицам Молдовы. В летний сезон и праздничные дни их количество в 2-3 раза больше. Территорию Приднестровья регулярно пересекают 10-15 рейсовых автобусов. Все они в случае введения запрета 24 января не смогут пересечь приднестровско-украинскую границу. Транспорт из Молдовы будут пропускать лишь в исключительных случаях, например по медицинским показаниям. При этом вводимые ограничения не коснутся граждан Приднестровья, обладающих водительскими удостоверениями ПМР»,

– сообщает и нформационное агентство «Новости Приднестровья» .

Чудо случилось буквально через несколько часов после того, как власти ПМР отправили уведомление в Кишинёв.

«Несколько минут назад провёл телефонный разговор с Вадимом Красносельским, с которым договорился срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан. Было решено поручить профильным ведомствам в срочном порядке найти выход во избежание кризисной ситуации. Граждане на обоих берегах Днестра ни в коем случае не должны пострадать, а в результате диалога между Кишинёвом и Тирасполем все проблемные вопросы будут урегулированы. В качестве Президента страны буду делать всё возможное для соблюдения права наших граждан на свободное передвижение»,

– моментально прореагировал п резидент Молдовы Игорь Додон , вспомнив о том, что граждане на обоих берегах Днестра не должны пострадать. Почему-то неделю назад гражданам левого берега в Кишинёве без сомнений решили доставить максимальные неудобства.

В телефонном разговоре Додон пообещал отменить введённый 10 января запрет на пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерами. Но только со следующей недели.

В любом случае – до 24 января ещё есть время.