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Тирасполь предлагает увеличить численность миротворцев

14 февраля 2020, 04:39  •  54 • Украина
В Приднестровье ждут провокаций со стороны Кишинёва
Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) распространила 13 февраля заявление о мерах по недопущению эскалации напряжённости в Зоне безопасности.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков не исключает возможность провокаций, связанных с намерением Кишинёва ликвидировать отдельные посты миротворцев. Для того, чтобы предотвратить провокации, по мнению Белякова, необходимо укрепить миротворческие посты вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе, причём укрепить не только фортификационные сооружение, но и дополнительной бронетехникой, и военнослужащими.
«Кроме того, было предложено российской стороне вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении деятельности вертолётной эскадрильи и приведении в соответствие с базовыми документами ОКК численности воинского контингента миротворческих сил от Российской Федерации. Отметим, что, согласно этим документам ОКК, численность российских миротворцев в Зоне безопасности может достигать 2400 человек»,
– цитирует заявление Приднестровской делегации информационное агентство «Новости Приднестровья».
Данный документ стал ответом на неоднократные заявления Кишинёва о необходимости ликвидации двух постов миротворческих сил в Дубоссарском районе возле моста через Днестр. В Кишинёве объясняют это негативным отношением местных жителей, которые угрожают «поднять на вилы» миротворцев. Что не может соответствовать реальным настроениям жителей этого района.
«Постоянный мониторинг настроений населения, проживающего в Зоне безопасности как на левом, так и на правом берегах реки Днестр, однозначно свидетельствует, что люди не хотят возобновления боевых действий и с пониманием относятся к установленному порядку проведения миротворческой операции. Более того, на протяжении всего периода её проведения жители обоих берегов Днестра с уважением относятся к существующему формату миротворчества»,
– говорится в заявлении.
Представители Тирасполя обеспокоены тем, что так называемые «народные выступления», которые уже анонсированы, будут провокацией, устроенной Кишинёвом для того, чтобы дискредитировать роль Российской Федерации в поддержании мира в регионе. В связи с чем представители Тирасполя официально заявляют, что всю ответственность за подобные действия будет нести Молдова.
Что касается миротворческих постов возле моста через Днестр, то они там необходимы, пояснили в Тирасполе. В противном случае никто не сможет контролировать проход военной техники и военных с правого берега Днестра на левый, подчеркнул Олег Беляков.
Напомним, в настоящее время мир в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских военных, 355 молдавских и десять украинских военных наблюдателей. Всего действует 15 постов и КПП, на которых несут службу миротворцы. Все эти посты размещены на ключевых участках Зоны безопасности.
Соб. корр. ФСК
На фото. Пост возле моста через Днестр, источник – Информационное агентство «Новости Приднестровья»

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