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Тирасполь пожаловался ОБСЕ: Кишинёв тормозит переговорный процесс

24 сентября 2019, 17:54  •  43 • Украина
Игнатьев: «Мы заинтересованы в результатах в рамках социально-гуманитарной и экономической повестки»
Глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх в понедельник, 23 сентября, посетил Тирасполь, где провёл встречу с министром иностранных дел Приднестровской Республики Виталием Игнатьевым.
Во время встречи стороны обсудили итоги посещения Приднестровья на прошлой неделе генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером, который 19 сентября встречался с политическими представителями Тирасполя в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Приднестровье и с президентом Республики Вадимом Красносельским. Глава ПМР тогда отметил снижение активности переговорного процесса по вине молдавской стороны и попросил генсека ОБСЕ поспособствовать скорейшему разрешению возникших проблем.
Приветствуя Клауса Нойкирха в Тирасполе, Виталий Игнатьев отметил, что предыдущий визит Томаса Гремингера в Республике «расценивают как внимание секретариата ОБСЕ к переговорному процессу, а также заинтересованность в решении конкретных проблем в текущем году».
Со своей стороны Клаус Нойкирх предложил более подробно рассмотреть содержание повестки заседания «Постоянного совещания в формате «5+2», которое должно состояться в Братиславе уже в следующем месяце. Предстоящая встреча и стала основной темой беседы. Глава МИД ПМР особо подчеркнул, что при проведении любых переговоров в первую очередь необходимо учитывать «влияние результатов этих переговоров на благосостояние населения».
Глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх в Тирасполе
«В ходе беседы дипломаты обсудили ряд актуальных проблемных аспектов во взаимоотношениях Приднестровья и Республики Молдова. В этом контексте Виталий Игнатьев констатировал фактический отказ Кишинёва от выполнения ранее взятых на себя обязательств», – говорится в сообщении пресс-службы МИД ПМР.
«С учётом этого наиболее серьёзная задача на данный момент – определить конкретные сроки и добиться исполнения достигнутых договорённостей. С приднестровской стороны я хочу подтвердить принципиальный настрой на следование в фарватере ранее принятых соглашений. Мы заинтересованы в результатах в рамках социально-гуманитарной и экономической повестки», – подчеркнул Виталий Игнатьев.
Напомним, в формате международных переговоров «5+2» сторонами конфликта выступают Молдова и Приднестровье, при этом Россия, Украина и ОБСЕ являются посредниками, а ЕС и США – наблюдателями. Очередное совещание в данном формате состоится 8 – 10 октября в столице Словакии Братиславе.
Соб. корр. ФСК

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