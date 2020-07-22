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Тирасполь пошёл навстречу Кишинёву

22 июля 2020, 13:00  •  17 • Украина
В Приднестровье демонтировали третью часть «карантинных» КПП
В Приднестровье решили пойти навстречу требованиям Кишинёва и демонтировали часть так называемых карантинных КПП, установленных на границе с Молдавией в связи с пандемией коронавируса. Против установки дополнительных КПП выступали и президент Молдовы Игорь Додон, и вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. Требование убрать КПП было одним из главных и у протестующих молдавских ветеранов приднестровской войны.
Всего было демонтировано 15 блокпостов из 37.
По мнению Кристины Лесник, это сделано только благодаря её стараниям.
«Правительство занимается решением этого вопроса ежедневно. Мы ездим в эти населённые пункты, которые оказались заблокированы. Мы били тревогу, обращались в международные организации, к участникам переговоров в формате «5+2». Хочу сообщить, что нам удалось добиться закрытия части контрольно-пропускных пунктов, установленных Приднестровьем в Зоне безопасности без согласования с участниками переговорного процесса. В настоящее время осталось 22 из 37 КПП, которые были установлены Тирасполем»,
– рассказала Лесник в понедельник, 20 июля, выступая в парламенте.
Напомним, что вице-премьер не раз обращалась с жалобами в ОБСЕ, требуя заставить Тирасполь убрать «карантинные» посты, мотивируя свои требования тем, что посты ограничивают свободу передвижения граждан. В Приднестровье же отвечали, что карантин всегда подразумевает ограничение передвижения граждан, учитывая, что Молдова находится в «красной зоне» эпидемиологической опасности.
«Ни Бюро по реинтеграции, ни кишинёвская делегация в Объединённой контрольной комиссии не хотят обострять ситуацию, напротив, они выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта»,
– заверила молдавский вице-премьер Кристина Лесник.
То, что накануне молдавские комбатанты призывали «резать головы сепаратистам» и никто из депутатов не дал оценку этим призывам, вице-премьер не вспомнила.
В Объединённой контрольной комиссии (ОКК) было решено проинспектировать оставшиеся «карантинные» посты и выяснить, насколько они «угрожают» Кишинёву.
«Инспектирование будет проводиться по настойчивой просьбе кишинёвской делегации в ОКК для констатации незаконного и оскорбительного характера контрольных постов, установленных Тирасполем в Зоне безопасности»,
– пояснила Лесник.
На следующую неделю запланирована встреча президентов Молдавии и Приднестровья, одним из главных вопросов которой будут эти самые дополнительные посты.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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