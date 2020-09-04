Тирасполь отметил 30-летие Республики военным парадом

«У Приднестровья есть все политические и юридические основания для международного признания»

Приднестровская Молдавская Республика отметила юбилей – тридцатилетие образования ПМР.

2 сентября 1990 года на основе результатов народного референдума делегаты II Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней провозгласили образование Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в составе СССР.

«За 30 лет мы ни на шаг не отступили от своих приоритетов, укрепляя Приднестровскую Молдавскую Республику как суверенное, независимое, правовое, демократическое государство. Наш 30-летний юбилей доказал неопровержимую истину – все вместе мы в состоянии сохранить и развить нашу государственность»,

– говорится в поздравлении главы ПМР Вадима Красносельского.

В день рождения Республики отмечаются также и праздник государственных символов – флага и герба ПМР, которые были утверждены 2 сентября 1990 года.

Государственный флаг Приднестровья был торжественно поднят утром 2 сентября рядом с памятником Генералиссимусу Суворову – основателю приднестровской столицы города Тирасполя.

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса не отступает, в Тирасполе приняли решение не откладывать торжества по случаю юбилея Республики, единственным условием было соблюдение мер безопасности.

Официальные торжества начались минутой молчания – Тирасполь вспоминал защитников Приднестровья всех времён. Затем состоялся традиционный военный парад, в котором участвовала военная техника как середины прошлого века, так и современная. Открыл парад танк Победы – легендарный Т-34, над которым развевалось Знамя Победы.

Дело в том, что в День Победы 9 мая в условиях жёсткого карантина было решено отложить проведение военного парада, посвящённого 75-летию Великой Победы. Традиционно в Приднестровье военные парады проводятся дважды в год – в День Победы и в День Республики. В этом году военный парад стал, по сути, двойным и был проведён с большим размахом.

Накануне юбилея Республики президент ПМР Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете» рассказал о том, как живёт на протяжении 30 лет непризнанное государство: де-юре – неподконтрольная территория Молдовы, де-факто – самостоятельное состоявшееся государство с собственной экономикой, социальными институтами, паспортами и финансами, с собственной властью.

«Приднестровье – исконно славянская территория, которая никогда, за исключением короткого советского периода, не имела отношения к Бессарабии. Российское государство ценой жизни своих солдат освободило территории и Приднестровья, и Молдовы от османского владычества более двух столетий назад, в 1940 году мирным путём добилось возвращения Бессарабии в СССР. Именно российские миротворцы остановили кровопролитие на Днестре в 1992 году. До сих пор миротворческая миссия Российской Федерации является надёжным залогом мирной и стабильной жизни двух государств на Днестре»,

– отметил президент ПМР.

По его мнению, Приднестровье за 30 лет своего существования доказало свою состоятельность и зрелость. И рано или поздно международное сообщество придёт к пониманию необходимости признать право приднестровцев жить независимо на своей земле.

«Это неизбежно. У нас безупречные политические и юридические основания для международного признания, и Приднестровье к нему давно готово»,

– уверен Вадим Красносельский.