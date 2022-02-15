Тирасполь обеспокоен поставками оружия в Молдову

Всё это оружие может быть направлено только против Приднестровья, уверены в ПМР

Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев провёл переговоры с временной поверенной в делах США в Республике Молдова Лорой Руби. Переговоры прошли в режиме видеосвязи. Стороны обсудили возможные контакты на уровне нового посла Соединённых Штатов в Молдове и итоги визита Спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга в Тирасполь.

Представитель Приднестровья напомнил о необходимости возобновления переговорного процесса, который был заблокирован молдавской стороной.

«Также Виталий Игнатьев указал на необходимость возвращения необоснованно задержанных приднестровских грузов для того, чтобы снять напряжённость в диалоге сторон. Он констатировал доказанную за последние 30 лет бессмысленность любых форм давления на Приднестровье»,

– сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Во время обсуждения вопросов региональной безопасности, глава МИД ПМР отметил озабоченность Тирасполя поставками американского вооружения в Молдавию, в то время как страна находится в условиях неурегулированного конфликта. К тому же подобные поставки иностранного вооружения противоречат декларируемому нейтральному статусу соседнего государства и провоцируют напряжённость во всём регионе.

Ранее Виталий Игнатьев не раз отмечал, что милитаризация Молдавии мешает переговорному процессу, который и без того тормозится молдавской стороной и негативно сказывается на перспективах урегулирования конфликта. По его мнению, получив вооружение, Кишинёв почувствовал поддержку «западных партнёров» и не спешит садиться за стол переговоров, чтобы найти компромиссы по многим вопросам.

«Действия, которые мы сегодня наблюдаем и в переговорном процессе, и в Зоне безопасности, и в региональном масштабе, говорят, что ситуация крайне тревожная и турбулентность будет только нарастать»,

– считает Игнатьев.

По его словам, в Тирасполе, вспоминая события в Грузии, которую также накачивали американским оружием, не сомневаются – всё это оружие может быть направлено только против Приднестровья.

Тогда как Приднестровская республика выступает «исключительно за мир, транспарентность и безопасность и готова к диалогу на всех уровнях».

Что касается размещения миротворческого контингента на территории непризнанной республики, то его присутствие гарантирует мир и спокойствие на обоих берегах Днестра, подчеркнул министр.