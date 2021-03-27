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Тирасполь обеспокоен передвижением военной техники в Зоне безопасности

27 марта 2021, 11:25  •  89 • Украина
В непосредственной близости от Приднестровья проходят военные учения с участием США и Румынии
На экстренном заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК) приднестровская делегация выступила с официальным заявлением, в котором говорится о нарушениях режима Зоны безопасности участниками молдавско-румынско-американских военных учений JCET-2021 (Joint Combined Exchange Training).
Эти учения проходят в настоящее время на полигоне Национальной армии Молдавии в Бульбоаке, в них принимают участие спецподразделения армий США, Румынии и Молдовы, в том числе батальон спецназа Fulger, батальон Сил специальных операций румынской армии и подразделение спецназа армии США.
Во время учений проводятся совместные стрельбы и десантирование спецназа. Проблема в том, что полигон, на котором проводятся военные учения, расположен в непосредственной близости от Зоны безопасности, находиться в которой имеют право только миротворческие силы.
«Акцентируем внимание ОКК на том, что несанкционированное прохождение колонны военной и бронетехники одного из силовых ведомств Молдовы имело место в Зоне безопасности 22 марта 2021 года. В составе военной колонны находилось восемь единиц военной техники, в том числе три единицы бронетехники (а/м «Хаммер») и пять военных грузовых автомобилей «Урал» и IVECO»,
– говорится в заявлении приднестровской делегации в ОКК.
Колонна этой военной техники проследовала через Зону безопасности на военный полигон Бульбоака, не поставив в известность миротворческие силы, хотя, согласно Соглашению 1992 года, проезд через Зону безопасности возможен только в сопровождении представителей миротворческого континента.
Также представители Тирасполя отмечают, что, к сожалению, молдавская сторона никогда не ставит в известность о перемещении не только своей военной техники через Зону безопасности, но и о перемещении военной техники НАТО.
«Обращаемся ко всем участникам миротворческой операции с заявлением о недопустимости грубого нарушения режима Зоны безопасности воинскими формированиями молдавской стороны и иностранными военизированными подразделениями, не относящимися к Миротворческим силам. Выступаем с настоятельным требованием воздерживаться в дальнейшем от подобных нарушений и не обострять искусственно ситуацию в Зоне безопасности. Любые мероприятия такого рода должны проходить в строгом соответствии с Соглашением 1992 года и решениями ОКК»,
– настаивает приднестровская сторона в ОКК.
В Кишинёве пока никак не прокомментировали данное заявление и не ответили на него.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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