Тирасполь не готов обсуждать с Кишинёвом свой статус

Вадим Красносельский: «Наша позиция не меняется»

На прошлой неделе президент Молдовы Игорь Додон, анонсируя встречу с президентом Приднестровской Республики Вадимом Красносельским, выразил надежду на то, что Тирасполь уберёт свои контрольно-пропускные пункты на границе с Молдавией. Однако Красносельский уже заявил, что Приднестровье не уберёт КПП, поскольку они стоят на государственной границе.

«Это граница, там несут службу приднестровские пограничники, а граница не снимается», – пояснил президент непризнанной республики.

Также лидер Приднестровья прокомментировал слова Игоря Додона о том, что уже в следующем году можно будет вести разговор о политическом урегулировании приднестровской проблемы. Красносельский отрицает саму возможность обсуждения статуса ПМР.

В настоящее время все переговоры между двумя берегами Днестра касаются вопросов экономических и гуманитарных. Так называемая «политическая переговорная корзинка» на переговорах не открывается, дабы не обострять отношения. А именно она подразумевает обсуждение статуса Приднестровской непризнанной республики. Кишинёв же давно готов начать обсуждение статуса ПМР и собирается сделать это уже в следующем году, призвав на помощь ЕС, США и Россию. А новый премьер-министр Молдавии Майя Санду не раз уже заявляла, что пришла пора «начать наводить порядок» в решении приднестровской проблемы.

«Приднестровье руководствуется референдумом от 2006 года, на котором более 90% местных жителей проголосовали за независимость от Молдовы с перспективой дальнейшей интеграции с Россией. Наша позиция не меняется. И зависит она от воли народа Приднестровья. Если когда-нибудь потребуется уточнить позицию, мы проведём ещё один референдум», – заявил президент Приднестровской республики в беседе с журналистами.

Также большой резонанс на обоих берегах Днестра вызвали слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия видит будущее Приднестровья в составе Молдовы.

По этому поводу Вадим Красносельский отметил, что Сергей Лавров не сказал ничего нового, то же самое он говорил и раньше, однако «отношения с Москвой у нас такие же, как и прежде, ничего не изменилось».

В том, что будущее Приднестровской Республики будет связано с Россией, не сомневается и лидер приднестровских коммунистов Надежда Бондаренко.

«Мы по-прежнему поддерживаем итоги референдума 2006 года, когда большинство граждан высказалось за вхождение в Российскую Федерацию. Мы считаем, что это для Приднестровья лучше и безопаснее, тем более что большинство граждан имеет пророссийский менталитет. В России сейчас немножко не до нас, но от этого ничего не меняется. Общие настроения жителей Приднестровья примерно такие же, как были тогда», – уверена Бондаренко.