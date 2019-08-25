Тирасполь категорически против вывода российских миротворцев из Приднестровья

Делегация Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу в ПМР

24 августа, посетив Кишинёв и приняв участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Приднестровскую Республику. Вместе с министром обороны прибыли: его заместитель Александр Фомин, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, посол России в Молдове Олег Васнецов, начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин и начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Александр Кшимовский.

В Бендерской крепости российскую делегацию встретили президент ПМР Вадим Красносельский, руководитель Администрации Президента Сергей Белоус, председатель Правительства ПМР Александр Мартынов, министр обороны Приднестровья Олег Обручков и глава МИД Республики Виталий Игнатьев.

Сергей Шойгу и Вадим Красносельский возложили цветы к бюсту полководца Александра Невского, после чего посетили выставку, посвящённую «истории русского воинства на берегах Днестра». Затем в выставочном зале прошла торжественная церемония награждения военнослужащих как ПМР, так и Российской Федерации медалями Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества».

Во время официальной части встречи, которая прошла в Администрации президента, глава Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Россию и лично министра обороны Сергея Шойгу за то, что вот уже много лет на берегах Днестра мир охраняют российские миротворцы.

«Целая плеяда великих полководцев, представителей великого российского воинства, прошла через Приднестровье. По сути, с момента основания Тирасполя российский солдат не покидал этот край. Принято считать, что миротворческая миссия России на берегах Днестра существует 27 лет. Но это лишь современный период. На самом деле, миротворческой миссии России здесь уже более 200 лет. А сегодняшние миротворцы продолжают славную миссию своих отцов, дедов, прадедов», – подчеркнул Вадим Красносельский.

По его словам, уважение к российским солдатам закладывается в Республике с раннего детства, а недавно в Приднестровье ввели уголовную ответственность «за отрицание положительной роли российского миротворчества на Днестре».

«Мы категорически отвергаем любые идеи свёртывания миротворческой миссии РФ на берегах Днестра»,

– заявил Красносельский.

После чего встреча президента и министра обороны продолжилась за закрытыми дверями без участия журналистов.