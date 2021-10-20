Тирасполь как последняя надежда Кишинёва не замёрзнуть

Молдавия в обмен на газ обещает Приднестровью решить транспортный кризис

Как ни пыталась президент Молдавии Майя Санду игнорировать проблемы с поставками газа в страну, это не помогло – проблем становится всё больше, а Санду появляется в информационном пространстве всё меньше, в надежде, что всё само как-то устроится.

На этом фоне появилась информация о том, что в Молдову по приглашению её президента в ближайшее время приедет глава администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак для обсуждения газового вопроса. Однако уже во вторник, 19 октября, выступая на брифинге, премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что Дмитрий Козак не сможет посетить Кишинёв.

«‎Что касается визита г-на Козака, он был приглашён президентом, но насколько мы информированы, он не приедет на этой неделе, в Москву поедет вице-премьер-министр Влад Кульминский для продолжения дискуссии»,

– цитирует главу правительства NTV Молдова.

А ведь какой вариант был хороший: посланник Москвы сам бы приехал и «привёз» газ, теперь придётся ехать самим, хотя и не хочется.

Однако политолог Александр Шпаковский уверен, что для преодоления газового кризиса в Молдавии Майе Санду необходимо срочно самой ехать в Москву и вести переговоры лично на высшем уровне, а не отправлять вместо себя вице-премьера.

«По руководству Молдовы, в отличие от властей Украины, у Москвы нет предубеждения и понимания полной невменяемости и неспособности к переговорам. На последнем совещании министров иностранных дел стран СНГ в Минске Лавров отметил готовность России к взаимовыгодным контактам с властями Молдовы»,

– напоминает политолог.

По его мнению, проблема в том, что Вашингтон категорически запретил Кишинёву все контакты с Москвой, поэтому у Молдавии выбор «между петлёй и пулей»: или высокие цены на газ для нищего населения или гнев Соединённых Штатов.

От безысходности ситуации министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправился договариваться о поставках газа… в Польшу, чем вызвал всеобщее недоумение.

«Министр Спыну едет в Варшаву, чтобы обсудить поставки природного газа. Почему министр Спыну едет не в Москву, Киев или Бухарест, а в Варшаву? Что министр хочет обсудить по поводу поставок природного газа? Польша также зависит от импортного газа. Где план действий по преодолению энергетического кризиса, обещанный на прошлой неделе министром Спыну?»

– задаёт вопросы другой молдавский политолог Дионис Ченуша.

С началом новой недели стало ясно: у Молдавии остался последний шанс и этот шанс – Тирасполь.

Во время очередной встречи политических представителей в офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве, молдавская сторона проигнорировала обсуждение транспортного кризиса в непризнанной республике, а сразу же потребовала обратиться к России и обеспечить Молдове поставки газа.

«Молдавская сторона почему-то сразу потребовала от нас обратиться к России по поводу газа. Где автотранспорт и Протокольное решение, а где тема газа? Спекуляция – вещь недопустимая. Я бы назвал их циничными, потому что проблемы у людей есть здесь и сейчас, они были созданы при участии Молдовы. Мы зачитали официальное сообщение украинской стороны, где было сказано, что Киев согласился с предложением Кишинёва ввести ограничения с 1 сентября»,

– рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Но Кишинёв просит не просто так – если Тирасполь согласится «замолвить за Молдавию слово», то молдавские власти в свою очередь обещают «посодействовать в разрешении транспортного кризиса».

Напомним, с 1 сентября Украина запретила пересечение своей границы автотранспорту с приднестровскими номерами. В Тирасполе уверены, что это было сделано по личной просьбе Майи Санду.

«‎Вчера стало известно про просьбу властей Молдовы к Приднестровью вмешаться в газовые переговоры с Москвой. Вы уговорите Москву дать нам дешёвый газ, а мы убедим Киев разрешить вам пересекать границу с Украиной с приднестровскими номерами. А теперь вопрос: вы всё ещё сомневаетесь, что это Кишинёв попросил Зеленского не пропускать автомобили с приднестровскими номерами?»

– делает вывод депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.