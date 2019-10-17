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Тирасполь и Кишинёв готовятся к предстоящей встрече в Баварии

17 октября 2019, 21:39  •  18 • Украина
ПМР настаивает на решении экономических и социальных вопросов без привязки к политическим
9-10 октября в Братиславе проходили очередные переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2». Однако по итогам встречи не был подписан итоговый протокол – ни молдавской стороной, ни приднестровской. По словам президента ПМР Вадима Красносельского, Кишинёв был не готов к тем формулировкам, которые были предложены, поэтому встреча была приостановлена.
На начало ноября назначена Баварская конференция по мерам укрепления доверия с Молдавией. Приднестровье готово принять участие в этой конференции, заявил 15 октября глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на встрече в Тирасполе с делегацией Германии во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Восточной Европе Михаэлем Зибертом.
По просьбе немецкой делегации глава МИД подвёл итоги прошедшего в Братиславе заседание Постоянного совещания и пояснил причины «приостановки часов» заседания. При этом Игнатьев подчеркнул необходимость более регулярного проведения заседаний в формате «5+2» и напомнил, что молдавская сторона также должна выполнять все взятые на себя обязательства. Министр иностранных дел ПМР ещё раз подчеркнул, что для Приднестровья приоритетами в переговорном процессе остаются социально-экономические и гуманитарно-правовые вопросы.
В этот же день глава МИД ПМР встретился с руководителями экспертных групп, которые будут представлять Республику на встречах по урегулированию приднестровского конфликта, обсудив вместе с ними дальнейшую работу в рамках переговорного процесса.
«Особое внимание было уделено необходимости выработки механизма доступа к регистрации в ПРТС транспорта грузопассажирских перевозчиков и решения проблемы водительских удостоверений. Была констатирована недопустимость блокирования текущих счетов приднестровских предприятий в молдавских банках, а также выражено сожаление пробуксовкой реализации обязательств Молдовы в области телекоммуникаций», – сообщает пресс-релиз МИД Приднестровья.
Игнатьев напомнил руководителям экспертных групп, что есть ещё важные темы для обсуждения с молдавской стороной – это «образование и нормативно-правовое и документационное обеспечение граждан». По всем направлениям руководители групп должны подготовить предложения для представителей Кишинёва, отметил министр.
После встречи в Тирасполе немецкая делегация отправилась в Кишинёв, где встретилась с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, с которым также обсудили подготовку к Баварской конференции.
Михаэль Зиберт пояснил, что организаторы и модераторы встречи в Баварии рассчитывают, что стороны смогут завершить начатые переговоры в Братиславе, найдут решение всем проблемам и подпишут итоговый протокол.
Василий Шова рассказал немецким гостям о своём видении перспектив в дальнейшей работе Постоянного совещания в формате «5+2».
Напомним, главное разногласие между сторонами состоит в том, что Кишинёв настаивает на решении политических вопросов наряду с экономическими и социальными, тогда как Тирасполь предлагает в первую очередь решить вопросы экономические и социальные, чтобы облегчить жизнь населению Республики.
Соб. корр. ФСК

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