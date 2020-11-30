Тирасполь готов к диалогу с Кишинёвом

Глава Приднестровья советует не обращать внимания на резкие заявления Майи Санду

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский прокомментировал заявления, сделанные Майей Санду и её соратниками по партии на прошедшей неделе.

Напомним, победив на президентских выборах, лидер оппозиционной партии PAS отметилась рядом скандальных заявлений в отношении Тирасполя, в частности – о том, что ей не о чем разговаривать с главой ПМР, «мягкий диалог» с которым не дал никаких результатов.

«Я не вижу необходимости во встречах в настоящее время с кем-либо, кто не признаёт территориальную целостность нашей страны»,

– заявила Санду в эфире передачи Moldova în direct на общественном телеканале Moldova 1.

Тем не менее, Вадим Красносельский готов к диалогу с новым президентом Майей Санду, посоветовав не обращать внимания на её резкие заявления в адрес Приднестровья.

«Надо дать шанс, надо запастись терпением, а дальше посмотрим. Мы готовы к диалогу, готовы к диалогу с любым должностным лицом в Молдове, кому народ в Молдове оказал доверие, в данном случае с госпожой Санду. Вы тоже должны правильно оценивать ситуацию и понимать, что госпожа Санду прошла сложнейший предвыборный период, серьёзное нервное напряжение, громадную нагрузку. Поэтому надо сделать шаг назад, не воспринимать первичные заявления»,

– отметил глава ПМР в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

При этом Красносельский подчеркнул – для того, чтобы диалог между Кишинёвом и Тирасполем стал успешным и принёс результаты, Молдова должна увидеть на левом берегу Днестра равного партнёра.

«Мы являемся равными партнёрами в переговорном формате «5+2», где Приднестровье и Молдова выступают сторонами конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредниками, а США и ЕС – наблюдателями. Однако Кишинёв отказывается видеть в нас равного партнёра, что мешает нормальному диалогу, не даёт успешно решать вопросы»,

– отметил президент Приднестровья.

И посоветовал молдавским политикам почаще вспоминать о том, что вот уже на протяжении тридцати лет Приднестровье живёт своей независимой жизнью. В связи с чем к нему следует относиться, как к соседу – в этом и состоит секрет успешного диалога, уверен Красносельский.

«Когда к этому придут молдавские политики, всё станет намного проще. Надо просто убрать шоры, открыть глаза и увидеть новую реальность, которая уже состоялась»,

– выразил уверенность лидер Приднестровья.

Он напомнил – в 1990 году Молдавия сама отказалась от Приднестровья, когда её парламент объявил незаконным создание Молдавской ССР. И посоветовал получше изучить историю: в 1940 году Бессарабию освободили от румынской оккупации и присоединили к Молдавской автономной ССР – на тот момент это и было Приднестровье.

«Они отошли от нас так же, как пришли в 1940 году. Потом они развязали агрессию против приднестровского народа, потом не были способны говорить на равных, смяли все ранее достигнутые договорённости, не подписали уже согласованные документы о совместном проживании. Прошло 30 лет, оглянитесь, подумайте, не говорите лозунгами, как на собрании или митинге, а говорите о сегодняшнем дне и вопросах, которые надо решать»,

– призвал молдавских политиков Вадим Красносельский.

По его словам, слишком много неразрешимых проблем накопилось в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем, их необходимо решить, необходимо возвращаться к переговорам, которые вот уже полтора года никак не сдвинутся с места.