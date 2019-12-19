Тиран и даже домовой Добби: Путин в ответ на дерзкие слова Бориса Джонсона напомнил о своём правиле

Журналисту BBC Стиву Розенбергу на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, дали возможность задать вопрос после замечания президента России Владимира Путина - "они нас очень любят, поэтому надо дать им слово, я в предвкушении вашего вопроса". Корреспондент ожидания оправдал:

"Господин президент, Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании - ред.) по-разному отзывался о вас. Он когда-то говорил, что вы безжалостный тиран. Он даже сравнивал вас с персонажем Добби из книги "Гарри Поттер". А что вы о нём думаете? Какое впечатление он производит на вас? И как вы думаете, после Brexit как изменятся отношения между нашими странами, и поскольку сейчас в Великобритании ждут парламентский доклад о предполагаемом вмешательстве России в политические процессы страны, может быть, вы уже скажете, вмешивается Россия в политику Великобритании или нет?"

Путин ответил совершенно спокойно:

"Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо мне, как о главе российского государства, то, знаете, я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Что это за отношение? Я знаю, в чём заключаются интересы моей страны. И чего бы, и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счётом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия".

С другой стороны, российские власти слышат все высказывания в своей адрес и учитывают сказанное в своей работе.

"Но есть одно маленькое замечание. Одно дело, когда человек говорит, стремясь к власти. И другое дело, когда он говорит, будучи облечённым этой властью. На его (Бориса Джонсона - ред.) плечах лежит ответственность за свою страну. Я думаю, в том числе, с учётом и Brexit, о котором вы упомянули, Великобритания заинтересована в развитии экономических связей с нами. Об этом говорят и предприниматели", - сказал Путин.

Что касается вмешательства в дела Великобритании, тут Путин напомнил, что уже отвечал на этот вопрос. Россия не вмешивается в дела других стран. Поздравляя Джонсона с последней победой на выборах, президент добавил, что коллега тоньше чувствовал настроения людей в своей стране.