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Тиран и даже домовой Добби: Путин в ответ на дерзкие слова Бориса Джонсона напомнил о своём правиле
19 декабря 2019, 20:24 • 123 • Политика
Президент России Владимир Путин, комментируя переданные журналистом BBC дерзкие реплики Бориса Джонсона, напомнил о своём давнем правиле. Джонсон же, как сказал журналист, называл Путина тираном и даже сравнивал с домовым Добби из книги о Гарри Поттере.
Журналисту BBC Стиву Розенбергу на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, дали возможность задать вопрос после замечания президента России Владимира Путина - "они нас очень любят, поэтому надо дать им слово, я в предвкушении вашего вопроса". Корреспондент ожидания оправдал:
"Господин президент, Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании - ред.) по-разному отзывался о вас. Он когда-то говорил, что вы безжалостный тиран. Он даже сравнивал вас с персонажем Добби из книги "Гарри Поттер". А что вы о нём думаете? Какое впечатление он производит на вас? И как вы думаете, после Brexit как изменятся отношения между нашими странами, и поскольку сейчас в Великобритании ждут парламентский доклад о предполагаемом вмешательстве России в политические процессы страны, может быть, вы уже скажете, вмешивается Россия в политику Великобритании или нет?"
Путин ответил совершенно спокойно:
"Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо мне, как о главе российского государства, то, знаете, я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Что это за отношение? Я знаю, в чём заключаются интересы моей страны. И чего бы, и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счётом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия".
С другой стороны, российские власти слышат все высказывания в своей адрес и учитывают сказанное в своей работе.
"Но есть одно маленькое замечание. Одно дело, когда человек говорит, стремясь к власти. И другое дело, когда он говорит, будучи облечённым этой властью. На его (Бориса Джонсона - ред.) плечах лежит ответственность за свою страну. Я думаю, в том числе, с учётом и Brexit, о котором вы упомянули, Великобритания заинтересована в развитии экономических связей с нами. Об этом говорят и предприниматели", - сказал Путин.
Что касается вмешательства в дела Великобритании, тут Путин напомнил, что уже отвечал на этот вопрос. Россия не вмешивается в дела других стран. Поздравляя Джонсона с последней победой на выборах, президент добавил, что коллега тоньше чувствовал настроения людей в своей стране.
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