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Тина Канделаки: Заказчик скандала в Грузии — Саакашвили

08 июля 2019, 19:24  •  57 • В России

Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» высказалась о скандале в Грузии. Напомним, что ведущий канала «Рустави 2» около минуты поливал матом русских людей, президента Владимира Путина и его покойных родителей.

- Заказчиком всего, что происходит в Грузии в течение последних нескольких недель, является Саакашвили,- рассказала Радио «КП» Канделаки. - Я надеюсь, что это его политические конвульсии, потому что, слава Богу, на территории Грузии он находиться не может. И находясь на Украине, он отрабатывает политический заказ, те деньги, которые он получает, дестабилизируя обстановку в Грузии и желая открыть там постоянную точку кипения. И междоусобных столкновений.

Телеведущая уверена, что Саакашвили поставил под удар грузинский народ:

- События в Тбилиси показали, что и грузинский народ уже дошел до точки кипения, потому что люди стихийно пришли на митинг, требовали наказания Габунии, закрытия канала. Что, собственно, сегодня частично и произошло. Габуния, Саакашвили и им подобные - политические интриганы и националисты, которые ничего общего не имеют с грузинским народом. Такие люди есть в каждой нации. История нам неоднократно показывала, что именно такие люди становятся триггером для междоусобных войн, для развала страны. И именно такие люди являются причиной, почему многие страны исчезают с лица земли.

Вот сегодня Грузия находится в очень тяжелом состоянии, потому что действия Саакашвили поставили под удар грузинский народ, - сказала журналистка. ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

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