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Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда»
25 ноября 2019, 09:39 • 124 • В России
Ведущие Тина Канделаки и Максим Шевченко вновь возвращаются в эфир Радио "Комсомольская правда" с программой "Доживем до понедельника". Эксперты обсудят самые важные события минувшей недели, проведут несколько оживленных дискуссий, поспорят и ответят на вопросы слушателей.
Следите за ходом мысли известных журналистов вместе с нами 25 ноября с 8 до 11 по московскому времени. Настройте приемник на частоту 97,2 FM в Москве, в одном из наших городов вещания или, зайдя на наш сайт kp.ru. Также можно скачать приложение.
ШЕВЧЕНКО и КАНДЕЛАКИ: Доживём до понедельника.Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски! Подкасты, программа передач, прямой эфир и самые главные новости на нашем новом сайте https://radiokp.ru/
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