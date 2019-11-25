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Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда»

25 ноября 2019, 09:39  •  124 • В России

Ведущие Тина Канделаки и Максим Шевченко вновь возвращаются в эфир Радио "Комсомольская правда" с программой "Доживем до понедельника". Эксперты обсудят самые важные события минувшей недели, проведут несколько оживленных дискуссий, поспорят и ответят на вопросы слушателей.

Следите за ходом мысли известных журналистов вместе с нами 25 ноября с 8 до 11 по московскому времени. Настройте приемник на частоту 97,2 FM в Москве, в одном из наших городов вещания или, зайдя на наш сайт kp.ru. Также можно скачать приложение.

ШЕВЧЕНКО и КАНДЕЛАКИ: Доживём до понедельника.Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски! Подкасты, программа передач, прямой эфир и самые главные новости на нашем новом сайте https://radiokp.ru/

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