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Тимошенко заявила о неизбежности падения гривны

15 августа 2018, 17:54  •  53 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что падение украинской национальной валюты неизбежно.
 
РИА Новости
 

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Общее недовыполнение плана поступлений в госбюджет за семь месяцев этого года составляет 15,8 млрд гривен. Нацбанк досрочно перечислил в бюджет все 100% средств, которые должен был перечислить до конца года. Отсюда: дальнейшее падение гривны неизбежно», — написала Тимошенко.

В ответ на вопрос, стоит ли менять гривны на доллары и евро, она заявила о необходимости сменить власть.

«Пока не поздно, надо поменять эту власть на новую — цивилизованную, нормальную, демократическую, грамотную. А гривну мы спасём, вытащим!» — отметила Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила о необходимости новой Конституции Украины.

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