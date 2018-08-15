|
Тимошенко заявила о неизбежности падения гривны
15 августа 2018, 17:54 • 53 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что падение украинской национальной валюты неизбежно.
РИА Новости
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Общее недовыполнение плана поступлений в госбюджет за семь месяцев этого года составляет 15,8 млрд гривен. Нацбанк досрочно перечислил в бюджет все 100% средств, которые должен был перечислить до конца года. Отсюда: дальнейшее падение гривны неизбежно», — написала Тимошенко.
В ответ на вопрос, стоит ли менять гривны на доллары и евро, она заявила о необходимости сменить власть.
«Пока не поздно, надо поменять эту власть на новую — цивилизованную, нормальную, демократическую, грамотную. А гривну мы спасём, вытащим!» — отметила Тимошенко.
Ранее Тимошенко заявила о необходимости новой Конституции Украины.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 августа 2018, 21:08
|
11 августа 2018, 21:24
|
12 августа 2018, 18:24
|
13 августа 2018, 06:12
|
15 августа 2018, 05:09
|
15 августа 2018, 07:54
|
12 августа 2018, 13:39