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Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины

20 июня 2018, 16:09  •  59 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе видеоконференции в Facebook заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.
 
© РИА Новости
 

«Да, я буду баллотироваться на пост президента», — цитирует ТАСС Тимошенко.

Она также отметила, что в случае победы намерена провести референдум по изменению формы правления в стране.

В октябре 2017 года Тимошенко также заявила, что будет баллотироваться на пост президента и намерена побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги.

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