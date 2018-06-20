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Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины
20 июня 2018, 16:09 • 59 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе видеоконференции в Facebook заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.
© РИА Новости
«Да, я буду баллотироваться на пост президента», — цитирует ТАСС Тимошенко.
Она также отметила, что в случае победы намерена провести референдум по изменению формы правления в стране.
В октябре 2017 года Тимошенко также заявила, что будет баллотироваться на пост президента и намерена побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги.
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