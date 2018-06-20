Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе видеоконференции в Facebook заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента», — цитирует ТАСС Тимошенко.

Она также отметила, что в случае победы намерена провести референдум по изменению формы правления в стране.

В октябре 2017 года Тимошенко также заявила, что будет баллотироваться на пост президента и намерена побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги.