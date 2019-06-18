|
Тимошенко заявила о готовности во всём помогать Зеленскому
18 июня 2019, 23:09 • 55 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила о готовности во всём поддерживать президента страны Владимира Зеленского вне зависимости от итогов предстоящих выборов в Верховную раду.
РИА Новости
«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём», — цитирует её РИА Новости.
По словам Тимошенко, в возглавляемом ею политическом объединении не хотят, чтобы очередные пять лет закончились для страны «ещё одним разочарованием и потерей шансов».
Ранее Тимошенко заявила, что «Батькивщина» готова к формированию в новой Раде коалиции с партией «Слуга народа» Владимира Зеленского.
28 мая политик поддержала решение Зеленского распустить украинский парламент. Экс-президент страны Леонид Кравчук прокомментировал ФАН решение лидера.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2019, 15:39
|
14 июня 2019, 05:39
|
14 июня 2019, 05:39
|
17 июня 2019, 01:54
|
13 июня 2019, 19:39
|
12 июня 2019, 21:09
|
14 июня 2019, 15:24