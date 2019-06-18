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Тимошенко заявила о готовности во всём помогать Зеленскому

18 июня 2019, 23:09  •  55 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила о готовности во всём поддерживать президента страны Владимира Зеленского вне зависимости от итогов предстоящих выборов в Верховную раду.
 
РИА Новости
 

«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём», — цитирует её РИА Новости.

По словам Тимошенко, в возглавляемом ею политическом объединении не хотят, чтобы очередные пять лет закончились для страны «ещё одним разочарованием и потерей шансов».

Ранее Тимошенко заявила, что «Батькивщина» готова к формированию в новой Раде коалиции с партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. 

28 мая политик поддержала решение Зеленского распустить украинский парламент. Экс-президент страны Леонид Кравчук прокомментировал ФАН решение лидера. 

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