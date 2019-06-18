Тимошенко заявила о готовности во всём помогать Зеленскому

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила о готовности во всём поддерживать президента страны Владимира Зеленского вне зависимости от итогов предстоящих выборов в Верховную раду.

«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём», — цитирует её РИА Новости.

По словам Тимошенко, в возглавляемом ею политическом объединении не хотят, чтобы очередные пять лет закончились для страны «ещё одним разочарованием и потерей шансов».

Ранее Тимошенко заявила, что «Батькивщина» готова к формированию в новой Раде коалиции с партией «Слуга народа» Владимира Зеленского.

28 мая политик поддержала решение Зеленского распустить украинский парламент. Экс-президент страны Леонид Кравчук прокомментировал ФАН решение лидера.