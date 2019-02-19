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Тимошенко заявила о двух уголовных делах по кампании Порошенко

19 февраля 2019, 14:54  •  172 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о двух уголовных делах, которые возбудило МВД по её заявлениям на команду президента Украины Петра Порошенко в связи с фальсификациями на президентских выборах.
 
РИА Новости
 

«Министерство внутренних дел по моим заявлениям возбудило два уголовных дела о фальсификации выборов командой Петра Порошенко. Сегодня в МВД я дала показания по этим двум делам», — написала она в Facebook.

Тимошенко добавила, что дела касаются подкупа избирателей и аномального увеличения реестра избирателей.

По её словам, команда Порошенко намерена использовать для голосования «мёртвые души».

Ранее Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении.

Кроме того, общественная организация «Центр противодействия коррупции» призвала генпрокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело на Тимошенко.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

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