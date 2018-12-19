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Тимошенко заявила, что Украину официально признали самой бедной страной континента

19 декабря 2018, 00:25  •  79 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.
 
Reuters
 

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения Украины, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента», — указала она.

Тимошенко также добавила, что 1 млн украинцев уже покинули страну за прошлый год, только по официальным данным украинского МИД, а ещё 3 млн готовы выехать за пределы Украины в ближайшее время. 

Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

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