|
Тимошенко заявила, что Украину официально признали самой бедной страной континента
19 декабря 2018, 00:25 • 79 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.
Reuters
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения Украины, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента», — указала она.
Тимошенко также добавила, что 1 млн украинцев уже покинули страну за прошлый год, только по официальным данным украинского МИД, а ещё 3 млн готовы выехать за пределы Украины в ближайшее время.
Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.
В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
Подпишитесь на нас
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
12 декабря 2018, 09:24
|
14 декабря 2018, 16:24
|
16 декабря 2018, 15:39
|
14 декабря 2018, 01:54
|
16 декабря 2018, 06:12
|
15 декабря 2018, 02:24
|
18 декабря 2018, 05:09