Тимошенко заявила, что Украину официально признали самой бедной страной континента

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения Украины, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента», — указала она.

Тимошенко также добавила, что 1 млн украинцев уже покинули страну за прошлый год, только по официальным данным украинского МИД, а ещё 3 млн готовы выехать за пределы Украины в ближайшее время.

Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.