Тимошенко заявила, что на Украине под прикрытием коронавируса готовится «афера века»

Киев, 30 марта. На внеочередном заседании парламента власти Украины планируют принять закон о распродаже сельскохозяйственной земли. При этом Киев хочет воспользоваться пандемией коронавируса, которая не позволит жителям собирать митинги. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По мнению политика, данный закон через несколько лет позволит иностранцам скупить все черноземы на Украине.

«И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», – сказала она.

По мнению Тимошенко, на заседании правительство объяснит, что только таким образом стране удастся получить кредит и избежать дефолта. Однако это «обман и циничная манипуляция», пишет глава «Батькивщины».

Она также отмечает, что стране в долг дадут несколько миллиардов, однако заберут «ресурс, который не имеет цены».

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что для борьбы с распространением коронавируса у Украины и всего мира есть лишь «две линии». Главная из них — это тотальный карантин, то есть остановка работы всех предприятий и введение чрезвычайного положения. Однако уже через месяц «в бюджете страны останутся копейки, которые не обеспечат ни выплату зарплаты, ни выплату пенсий», считает она.