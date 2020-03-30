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Тимошенко заявила, что на Украине под прикрытием коронавируса готовится «афера века»
30 марта 2020, 12:35 • 277 • Украина
Киев, 30 марта. На внеочередном заседании парламента власти Украины планируют принять закон о распродаже сельскохозяйственной земли. При этом Киев хочет воспользоваться пандемией коронавируса, которая не позволит жителям собирать митинги. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По мнению политика, данный закон через несколько лет позволит иностранцам скупить все черноземы на Украине.
По мнению Тимошенко, на заседании правительство объяснит, что только таким образом стране удастся получить кредит и избежать дефолта. Однако это «обман и циничная манипуляция», пишет глава «Батькивщины».
Она также отмечает, что стране в долг дадут несколько миллиардов, однако заберут «ресурс, который не имеет цены».
Напомним, ранее Тимошенко заявила, что для борьбы с распространением коронавируса у Украины и всего мира есть лишь «две линии». Главная из них — это тотальный карантин, то есть остановка работы всех предприятий и введение чрезвычайного положения. Однако уже через месяц «в бюджете страны останутся копейки, которые не обеспечат ни выплату зарплаты, ни выплату пенсий», считает она.
Автор: Сергей Андреев
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