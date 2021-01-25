Тимошенко заподозрили в зависимости от пластической хирургии





Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая ранее уже поражала украинцев сменой имиджа, снова изменилась. Об этом можно судить по кадрам трансляции 25 января заседания согласительного совета Верховной РадыВ ноябре прошлого года Тимошенко сменила имидж: увеличила губы, сделала подтяжку лица и распрощалась с прической. Накануне своего 60-летнего юбилея «женщина с косой» перешла на вариант с завитыми локонами.На свежем видео, которое Тимошенко опубликовала со своего выступления на согласительном совещании, подписчики политика заметили, что она значительно изменилась за последние недели.«Так изменилась за карантин», «Кто это?», «Не узнала», «Ой», «Владимировна молодеет», — написали подписчики.