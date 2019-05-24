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Тимошенко высказалась о недопустимости референдума по вопросу о переговорах с Россией

24 мая 2019, 07:09  •  110 • Украина

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с РФ.

"Референдум - это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке [Украины]. Референдум недопустим!" - высказала она свое мнение в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

По ее словам, сегодня Украине нужно иметь сильную армию и убедить международное сообщество ужесточить санкции против России, а также "немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций". Тимошенко подчеркнула, что предыдущая власть пять лет бездарно вела переговоры.

"Сегодня нам надо не говорить о референдумах - они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе", - уверена она.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Позднее сам президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что референдум не является законодательной инициативой, то есть его итоги не будут носить обязательный характер.

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