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Тимошенко вынесла приговор: Карантин Зеленского продержится месяц – потом распад страны
24 марта 2020, 20:35 • 118 • Украина
Резервов Украины хватит лишь на месяц тотального карантина. После этого начнется разрушение государственности страны и парад суверенитетов в регионах.
Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.
«Существует две линии, которые и в мире, и в Украине могут быть применены. Первая линия стратегическая – это тотальный карантин, полная остановка страны, полная остановка экономики. По сути, страна прекращает жить. Эта стратегия называется полным блокированием, полным карантином, остановка транспорта, остановка работы всех предприятий, остановка всего, в том числе, введение чрезвычайного положения. В этом случае, если такую стратегию выберет украинская власть, а я так чувствую, что они склоняются к этому, тогда они должны себе дать ответы на следующие вопросы. Первое – люди без работы, без зарплаты сколько протянут? Месяц, два? Сколько протянут предприниматели, если их бизнес будет полностью парализован и по сути, ликвидирован. Третий вопрос, а что будет с бюджетом страны?
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