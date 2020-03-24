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Тимошенко вынесла приговор: Карантин Зеленского продержится месяц – потом распад страны

24 марта 2020, 20:35  •  118 • Украина

Резервов Украины хватит лишь на месяц тотального карантина. После этого начнется разрушение государственности страны и парад суверенитетов в регионах.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

«Существует две линии, которые и в мире, и в Украине могут быть применены. Первая линия стратегическая – это тотальный карантин, полная остановка страны, полная остановка экономики. По сути, страна прекращает жить. Эта стратегия называется полным блокированием, полным карантином, остановка транспорта, остановка работы всех предприятий, остановка всего, в том числе, введение чрезвычайного положения. В этом случае, если такую стратегию выберет украинская власть, а я так чувствую, что они склоняются к этому, тогда они должны себе дать ответы на следующие вопросы. Первое – люди без работы, без зарплаты сколько протянут? Месяц, два? Сколько протянут предприниматели, если их бизнес будет полностью парализован и по сути, ликвидирован. Третий вопрос, а что будет с бюджетом страны?

Я вам могу сказать, если будет полная парализация страны, будет длиться дольше, чем месяц, в бюджете страны останутся копейки, которые не обеспечат ни выплату зарплаты, ни выплату пенсий, не говоря уже о том, чтобы кому-то доплачивать дополнительно какие-то деньги, как это делается в других странах. Потому эта первая стратегия может завершиться полным разрушением страны и может угрожать вообще самому существованию Украины. Потому что когда через два месяца, например, такой политики, люди останутся без денег, кто-то без еды, пенсионеры без пенсии, где у нас гарантии, что люди не будут на улицах и не начнется парад суверенитетов отдельных территорий, отдельных областей? Мы можем потерять даже территориальную целостность Украины, независимость и суверенитет Украины», – прогнозирует Тимошенко.


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