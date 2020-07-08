Тимошенко вскрыла жестокий обман украинцев и выступила против Зеленского

По словам Тимошенко, обман произошёл во время президентских выборов в 2019 году. Она отметила, что скоро страну доведут до того, что она будет импортировать всё необходимое для потребителей. Например, уже на сегодняшний день Украина импортирует овощи, картофель и фрукты, несмотря на "уникальную землю".

По словам Тимошенко, она вместе со своей командой готовит антикризисный план, который поможет выйти стране из сложившегося тяжёлого положения.

Она добавила, что готовится к тому моменту, "когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах", добавив, что тогда во главе государства поставили "марионеток", которые абсолютно несамостоятельны.