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Тимошенко вскрыла жестокий обман украинцев и выступила против Зеленского
08 июля 2020, 13:00 • 173 • Политика
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вскрыла "жестокий обман" украинцев и выступила против действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды.
По словам Тимошенко, обман произошёл во время президентских выборов в 2019 году. Она отметила, что скоро страну доведут до того, что она будет импортировать всё необходимое для потребителей. Например, уже на сегодняшний день Украина импортирует овощи, картофель и фрукты, несмотря на "уникальную землю".
По словам Тимошенко, она вместе со своей командой готовит антикризисный план, который поможет выйти стране из сложившегося тяжёлого положения.
Она добавила, что готовится к тому моменту, "когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах", добавив, что тогда во главе государства поставили "марионеток", которые абсолютно несамостоятельны.
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