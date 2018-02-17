Тимошенко в Мюнхене застукали с российским послом

Преступление, которое можно квалифицировать не меньше, чем измена Родине-неньке, было совершено в Мюнхене лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко в то время, как глава МИД Украины Павел Климкин пытался произвести впечатление на Сергея Лаврова., а занимающий пост президента Украины Петр Порошенко призывал забыть о флаге России, мелодраматически демонстрируя флаг Евросоюза и утверждая, что привез его с самой что ни на есть передовой, а вовсе не провертел в нем дырки от пуль карандашом.

Оказывается в это время Тимошенко вместе со своим заместителем по «Батькивщины» Григорием Немырем общалась с послом России в Германии Сергеем Нечаевым на одном поле. То есть на одних полях Мюнхенской конференции по безопасности. В общем, вы поняли. Причем, не тыкала в него вилкой или атомной бомбой в лоб, подлому москалю и кацапу, а мирненько и весьма улыбчиво что-то обсуждала и даже так этим увлеклась, что не заметила подобравшихся фотографов. Какая зрада!!! Какой подлый удар нанесен Порошенко в самое сердце. А что теперь делать Климкину? Разве что им обоим валить все на агентессу Путина Тимошенко и обвинять ее в том, что, начиная с подкарауливания Трампа у туалета, она ведет свою игру против Украины.

В «Батькивщине», естественно, люди умные, и не могли не подумать о таком варианте комментариев и дали достойный ответ.

- Фото из кулуаров Мюнхенской безопасностной конференции, опубликованы спикером российского МИД, является инсценированной провокацией. Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с мужчиной, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители «Батькивщины» в это время находились возле помещения, где через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС, - говорится в заявлении «Батькивщины (орфография авторская сохранена). И даже назвали беседу Тимошенко с Нечаевым «кремлевской спецоперацией». Впрочем, они все считают рукой Москвы, даже утверждали недавно, что будто бы активистку FEMEN, которая трясла своими вторичными половыми признаками перед Порошенко на Венском балу, провел в зал Посол РФ в Австрии.

Правда, на Украине в это мало кто поверил. Настоящие патриоты Незалежной кипят от негодования и бурлят пузырями ганьбы и зрады.

- Знаменитий дипломат Немирька та не знає посла РФ у Германії - - на яких ідіотів розрахована така тупа відмазка? – комментирует один из жителей Киева. - Хуцпа у Юльки таки безмежна!

- З потрохами Жуля продасть Україну разом з народом.при цьому буде хихикати з Вовой на пресконференціях, - вторит ему другой комментатор.

- Президент торгує з Росією,веде там свій бізнес,не може ні як закінчити війну,бо вона приносить прибутка, - пытается перевести «стрелки» с Юли еще один активист и задается вопросом. - А хто всрався?

В Днепропетровске мальчишку из Донбасса одноклассники затравили до инсульта А Юлия Владимировна демонстрирует хорошую физическую и политическую форму, реально шустрая. Везде со всеми успеваетФото: Facebook

- Юля Тимошенко- женщина, Украинка, патриот, превозмогая боль , встала и пошла !!! Ради нас , простых Украинцев!!! КАК?!!! КАК, …, ЕЁ ОСТАНОВИТЬ!?!! – задается ключевым вопросом еще один активист, резюмирующий украинскую «тысячу сомнений» и метаний.

А тут еще и МИД России подлил маслица в костерок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все попытки назвать беседу Тимошенко с Нечаевым «кремлевской спецоперацией» - это явная ложь.

- Второе вранье, что они не знали, с кем говорят. Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов, - написала Захарова на своей странице в «Фейсбук». - Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно.

- Почему они вам врут по такой мелочи? Потому что они врут вам все время: они врут, что Россия – агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет, - обратилась Захарова к украинским читателям своей страницы и призвала их «не позволять себя обманывать и дальше».

Вот только не в коня корм. Если украинцы начнут внимать голосу разума, то вся их нынешняя картина мира обрушится и погребет их самих под этими обломками.

P.S. А Юлия Владимировна демонстрирует хорошую физическую и политическую форму, реально шустрая. Везде со всеми успевает. Такими темпами станет еще президентом того, что останется от Украины.