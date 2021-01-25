Тимошенко сцепились с Порошенко из-за российского газа • 202 • Украина

Экс-президент Украины Петр Порошенко, при каденции которого во всю шла торговля с Россией, хватает цинизма и наглости требовать от нынешнего правительства не покупать российский газ.



Об этом в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.



«Что касается тарифов и энергетической безопасности, мы хотели бы услышать уверенное утверждение премьер-министра, что мы не будем покупать газ у России, – в ультимативной форме говорил Порошенко. – Что мы не будем покупать по коррупционным схемам электроэнергию у Белоруссии и России, что мы увеличим субсидии и рассмотрим законопроекты, которые «Европейская солидарность» внесла для рассмотрения на повестку дня этой недели».



В свою очередь Тимошенко не упустила возможности уколоть бывшего побратима по майдану и назвала его слова цинизмом.



«Это цинизм, когда говорят, чтобы не покупать российский газ. Кого вы за дураков держите? Вы 5 лет, предыдущая власть, покупали российский газ, оформляя это через европейскую биржу, но по всем нашим транзитным системам это проходило с России на Украину напрямую. Зачем так обманывать людей?



Я хочу спросить, а парламент, что тут делает? Мы будем перед правительством отчитываться? Правительство подотчетно парламенту, то, что мы постановим, то и будет (касательно цен на газ – ред.) Я хочу спросить, а почему бы нам закон не принять, что отпускается как минимум гражданам Украины, газ собственной добычи с 30% рентабельностью? Не с убытком, а 30% рентабельности поставьте, в законе это пропишите» – сказала политик.



При этом позже на брифинге она также набросилась и на «слуг народа» за продолжение энергетической политики «попередников».



«Но произошло другое, уже новая власть 2 года не возбуждает уголовное дело за выведение денег через НАК «Нафтогаз», за все коррупционные, криминальные обороты, – говорила лидер «Батькивщины». – Всё остается как есть, а Витренко даже пошел на повышение в правительство, и сегодня он исполнитель обязанностей министра энергетики».



По её словам, правительство Зеленского попросту «наваривается» на украинцах.



«У меня сейчас в руках по месяцам выписано, по какой цене украинские газовые хранилища летом приняли газ. То есть, мы – украинцы, владеем газовыми хранилищами, летом закачали дешевый газ, смотрите на цены, это официальная бухгалтерия. В мае закачка происходила по 2600 гривен, а продавать сейчас по 7 тысяч собираются, в июне 2357 гривен, а продавать обществу собираются по 7 и показывать, как подешевение.



Например, в августе 2900 гривен закачка газа. У меня вопрос, когда правительство заявляло, что закачано 300 миллиардов кубических метров газа и этого хватит на всю зиму и весну для всей страны по таким низким ценам, так куда этот газ делся? И почему людям не отдают по такой цене?» – добавила Тимошенко.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, при каденции которого во всю шла торговля с Россией, хватает цинизма и наглости требовать от нынешнего правительства не покупать российский газ.Об этом в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.«Что касается тарифов и энергетической безопасности, мы хотели бы услышать уверенное утверждение премьер-министра, что мы не будем покупать газ у России, – в ультимативной форме говорил Порошенко. – Что мы не будем покупать по коррупционным схемам электроэнергию у Белоруссии и России, что мы увеличим субсидии и рассмотрим законопроекты, которые «Европейская солидарность» внесла для рассмотрения на повестку дня этой недели».В свою очередь Тимошенко не упустила возможности уколоть бывшего побратима по майдану и назвала его слова цинизмом.«Это цинизм, когда говорят, чтобы не покупать российский газ. Кого вы за дураков держите? Вы 5 лет, предыдущая власть, покупали российский газ, оформляя это через европейскую биржу, но по всем нашим транзитным системам это проходило с России на Украину напрямую. Зачем так обманывать людей?Я хочу спросить, а парламент, что тут делает? Мы будем перед правительством отчитываться? Правительство подотчетно парламенту, то, что мы постановим, то и будет (касательно цен на газ – ред.) Я хочу спросить, а почему бы нам закон не принять, что отпускается как минимум гражданам Украины, газ собственной добычи с 30% рентабельностью? Не с убытком, а 30% рентабельности поставьте, в законе это пропишите» – сказала политик.При этом позже на брифинге она также набросилась и на «слуг народа» за продолжение энергетической политики «попередников».«Но произошло другое, уже новая власть 2 года не возбуждает уголовное дело за выведение денег через НАК «Нафтогаз», за все коррупционные, криминальные обороты, – говорила лидер «Батькивщины». – Всё остается как есть, а Витренко даже пошел на повышение в правительство, и сегодня он исполнитель обязанностей министра энергетики».По её словам, правительство Зеленского попросту «наваривается» на украинцах.«У меня сейчас в руках по месяцам выписано, по какой цене украинские газовые хранилища летом приняли газ. То есть, мы – украинцы, владеем газовыми хранилищами, летом закачали дешевый газ, смотрите на цены, это официальная бухгалтерия. В мае закачка происходила по 2600 гривен, а продавать сейчас по 7 тысяч собираются, в июне 2357 гривен, а продавать обществу собираются по 7 и показывать, как подешевение.Например, в августе 2900 гривен закачка газа. У меня вопрос, когда правительство заявляло, что закачано 300 миллиардов кубических метров газа и этого хватит на всю зиму и весну для всей страны по таким низким ценам, так куда этот газ делся? И почему людям не отдают по такой цене?» – добавила Тимошенко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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