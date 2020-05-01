Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Видосики на хлеб не намажешь». Супруга Зеленского разгневала украинцев
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что уви...
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
Главная / Украина

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

01 мая 2020, 12:10  •  134 • Украина
Киев, 1 мая. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим «Титаником».
Она заявила, что работа действующей власти и депутатов Рады не направлена на спасение Украины.
«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который почти утонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, абсолютно не связанные с тем, чтобы спасти страну», — сказала политик.
Тимошенко отметила, что на Украине «валится» доходная часть бюджета, при этом активно выстраивается система финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга, чем активно пользуются спекулянты.
«Никто про это ни слова не говорит, что мы полностью в финансовом коллапсе. И это еще никаких денег от МВФ не пришло», — подчеркнула она.
Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что в переговорах с Украиной достигнут прогресс по оказанию дальнейшей финансовой поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что МВФ расширит программу с пяти до восьми миллиардов долларов, а первый транш в случае подписания новой программы может составить два миллиарда.
Напомним, что МВФ выдвигал ряд условий, в соответствии с которыми Украина, в частности, должна была принять закон о либерализации рынка земли. Во вторник закон был подписан Зеленским, назвавшим этот момент «историческим».
Партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» пообещали оспорить закон в суде, поскольку он, как они утверждают, противоречит украинской конституции.
Автор: Виталий Рыжков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 07:10
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
01 мая 2020, 02:10
Харьковские нацисты издеваются над Гепой и требуют проведения марша, как при Допе
01 мая 2020, 02:10
Украина идет на дно – Тимошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 07:10
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупре...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 08:07
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
27 апреля 2020, 16:10
Неофашист из Галичины расстрелял троих сослуживцев
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.