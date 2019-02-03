Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Употребляют марихуану, коноплю и амфетамины: "Воин света" признал полн...
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила...
Эксклюзив: документальный фильм "Война снайпера"
Аваков не спешит мешать созданию на Украине системы подкупа избирателей
Главная / Украина

Тимошенко сравнила ситуацию на Украине с фильмом «День сурка»

03 февраля 2019, 12:09  •  152 • Украина
Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что политическая ситуация на Украине ей напоминает американский фильм «День сурка».
 
РИА Новости
 

Об этом она написала на своей странице в Facebook, вспоминая, что 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка.

«Мне в контексте президентских выборов хочется упомянуть замечательный фильм Гарольда Рамиса с Биллом Мюрреем в главной роли — «День сурка»... Хотелось бы, чтобы на Украине постоянный политический «день сурка» наконец закончился. Потому что каждый раз люди на президентских выборах выбирают очередного «обнадёживающего сурка», который, кроме собственной тени, ничего не видит и которого ничего, кроме собственной норы, не интересует», — написала она.

Как указала Тимошенко, она желает, чтобы страна вырвалась «из этого порочного круга», и украинцы смогли начать жить достойно.

Ранее глава «Батькивщины» заявила, что на Украине рынок похож на своеобразную версию Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


152
Источник
Похожие новости
02 февраля 2019, 19:54
Посольство России призвало США и ЕС заставить Украину освободить Вышинского
03 февраля 2019, 12:09
Тимошенко сравнила ситуацию на Украине с фильмом «День сурка»
03 февраля 2019, 12:09
В Киеве произошёл крупный пожар на складе
Загрузка...
02 февраля 2019, 19:54
«Создать лояльную структуру»: на Украине заявили о возможности принудительного переименования УПЦ МП
02 февраля 2019, 19:54
В Госдуме осудили отказ лидеру Компартии в регистрации кандидатом в президенты Украины
02 февраля 2019, 19:54
Колумбийский «разрушитель», украинский защитник и звезда из Ирана: как «Зенит» усилился к Лиге Европы в межсезонье
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Куб...
03 февраля 2019, 02:39
Подайте за «оккупацию»: как Эстония требует деньги у России
03 февраля 2019, 09:09
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила прим...
03 февраля 2019, 08:54
«Американцы сами начнут торговаться»: к чему может привести приостановка Договора РСМ...
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
28 января 2019, 18:09
Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.