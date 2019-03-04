Кандидат в претенденты Украины Юлия Тимошенко, по данным источника, высказала мнение, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем".

Укринаский политик Юлия Тимошенко заявили, что видит необходимость в возобновление нормальных переговоров с Россией. Как кандидат в президенты, она отметила, что в случае своей поебы, обязательно пойдёт на этот шаг.

"Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся", — передал источник слова Тимошенко.

Но у "Известий" есть данные и другого источника, который заявляет, что Киев не изменит курс на выравнивание отношений с Москвой, если президентом станет глава "Батьковщины".

При этом ранее Тимошенко, пообещала украинцам вернуть их вклады в Сбербанк СССР, "сгоревшие" в результате развала союзного государства.

Информация предоставлена "Известиями"