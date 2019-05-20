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Тимошенко считает, что Рада "наработала на досрочные выборы"

20 мая 2019, 18:39  •  72 • Украина

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствовала объявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. По ее мнению, Верховная рада VIII созыва не принимала нужные стране законы, чем "наработала на досрочные выборы".

"Я приветствую роспуск парламента президентом Украины. Парламент наработал на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам, и, без сомнения, мы в них примем участие", - сказала политик в видеообращении, которое в понедельник опубликовала на странице в Facebook.

Вместе с тем Тимошенко считает, что перед действующим составом парламента все еще стоит ряд задач. В частности, безотлагательно принять законы о выборах и о наказании за незаконное обогащение, а также отправить в отставку генерального прокурора, главу Службы безопасности и министра обороны. "Я верю, что между демократическими, патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание, и мы полностью готовы к сотрудничеству", - заключила она.

Ранее в понедельник Зеленский на торжественном заседании Рады принял присягу и вступил в должность главы государства. Он объявил о досрочном роспуске парламента восьмого созыва и призвал депутатов в ближайшие два месяца принять ряд важных законов. Среди них оказались отмена депутатской неприкосновенности, принятие Избирательного кодекса с изменением системы выборов в Раду, которая бы предусматривала открытые избирательные списки.

Зеленский не уточнил, когда именно следует ожидать указ о роспуске парламента. Ранее в понедельник он пригласил глав депутатских фракций на консультации по этому вопросу, встреча назначена на вторник, 21 мая.

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