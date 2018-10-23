Тимошенко решила нагреть руки на газе: Политик призывает к демонстрациям протеста

Юлия Тимошенко обещает снизить тарифы на газ вдвое, когда придет к власти, и призывает людей выходить на акции протеста в Киеве.

На Украине оппозиционные силы активно набирают политические очки, протестуя против резкого повышения цен на газ - это обязательное условие для предоставления стране очередного транша кредита в 3,9 млрд долларов. Одной из первых, кто «оседлал» газовую войну, стала Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выступила с призывом к украинцам собраться завтра, 24 октября, на митинги протеста у администрации президента Украины. Требование, естественно, одно: отмена повышения цен на газ.

Тимошенко намекает, что новый президент, под которым, судя по всему, она имеет в виду себя, понизит цены на газ «минимум вдвое».

«Мы считаем, что сейчас нужно помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные сделки, которые сегодня проводятся с ценой на газ. Люди крайне возмущены. Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Новый президент и новое правительство не допустят никакого дефолта. Сразу после смены власти цену на газ поставят на место - снизят минимум вдвое. Как следствие - уменьшатся минимум вдвое и тарифы на тепло», - заявила Тимошенко, передает ее слова пресс-служба партии.