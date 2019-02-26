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Тимошенко рассказала о закупках Украиной российского газа «через Марс»

26 февраля 2019, 09:24  •  171 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV заявила, что Киев продолжает закупать российский газ и делает это «по документам через Марс».
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тыс. куб. м», — заявила она.

По её словам, на границе Украины и других европейских стран специально для этого были построены закольцованные газопроводы.

Ранее Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ. 

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко сказала, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

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