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Тимошенко рассказала о закупках Украиной российского газа «через Марс»
26 февраля 2019, 09:24 • 171 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV заявила, что Киев продолжает закупать российский газ и делает это «по документам через Марс».
Reuters © Valentyn Ogirenko
«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тыс. куб. м», — заявила она.
По её словам, на границе Украины и других европейских стран специально для этого были построены закольцованные газопроводы.
Ранее Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.
В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко сказала, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».
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