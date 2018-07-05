Тимошенко рассказала о планах Порошенко сорвать президентские выборы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что глава Украины Пётр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.

Об этом она заявила в эфире программы «Доброе утро, страна» на телеканале «UA:Перший».

Соответствующее видео было опубликовано на странице шоу в Facebook.

«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.

По словам политика, глава Украины якобы ведёт переговоры с руководителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, чтобы привести свой план в действие.

«В связи с этим он хочет ввести военное положение и не проводить выборы в принципе. Вот это сейчас является ключевым планом», — заключила Тимошенко.

При этом она добавила, что всё равно Порошенко ничто не поможет переизбраться.

«Ничто не поможет действующему президенту остаться на второй срок или не проводить выборы», — заключила Тимошенко.

Ранее был проведён опрос, который показал, что большинство (66%) жителей Украины полагают, что предстоящие выборы президента будут нечестными и кандидаты станут прибегать к фальсификациям.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о шансах Тимошенко на выборах.