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Тимошенко рассказала, как уничтожали украинскую медицину перед пандемией

15 октября 2020, 22:55  •  56 • Украина

Управляющие киевским истеблишментом международные финансовые структуры целенаправленно уничтожили украинскую санитарно-эпидемиологическую службу в канун пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

«Я не думаю, что было случайностью расформирование Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины накануне всех этих эпидемий. Я не думаю, что случайность и то, что в медицинских ВУЗах ликвидировали профессию инфекциониста.

Я думаю, что не является случайностью, что за восемь месяцев даже не спросили у наших учёных: может ли Украина сделать тесты и вакцины быстро и качественно, а они могут.

И я думаю, что не случайность, что сегодня на счету коронавирусного фонда лежат деньги, но они даже не используются, а просто лежат. 35 миллиардов забрали на дороги, а 25 просто не тратятся. Я не верю в такие случайности», – сказала она.

Также Юлия Тимошенко подчеркнула, что Украиной управляют глобальные финансовые группы, и медицинские «реформы» – также их инициатива.

«Когда демонтируют единственную мощную лабораторию, которая может выполнять множество функций и вывозят в Антарктиду, то я думаю, что всё это цепочка, что не президент управляет страной, не его правительство и парламент.

Страной управляют определённые сильные лоббистские группы, которые работают на Украине и очень хорошо профинансированы извне. Кто их финансирует? Это глобальные финансовые структуры, которые имеют доходы больше, чем совокупно все государства Европы.

Я думаю, что эти финансовые группы положили глаз на Украину и сегодня все законы, которые мы принимаем, принимаются не в интересах украинской нации, а в интересах глобальных финансовых групп», – возмутилась Тимошенко.

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