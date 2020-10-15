Тимошенко рассказала, как уничтожали украинскую медицину перед пандемией

Управляющие киевским истеблишментом международные финансовые структуры целенаправленно уничтожили украинскую санитарно-эпидемиологическую службу в канун пандемии коронавируса.Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко.«Я не думаю, что было случайностью расформирование Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины накануне всех этих эпидемий. Я не думаю, что случайность и то, что в медицинских ВУЗах ликвидировали профессию инфекциониста.Я думаю, что не является случайностью, что за восемь месяцев даже не спросили у наших учёных: может ли Украина сделать тесты и вакцины быстро и качественно, а они могут.И я думаю, что не случайность, что сегодня на счету коронавирусного фонда лежат деньги, но они даже не используются, а просто лежат. 35 миллиардов забрали на дороги, а 25 просто не тратятся. Я не верю в такие случайности», – сказала она.Также Юлия Тимошенко подчеркнула, что Украиной управляют глобальные финансовые группы, и медицинские «реформы» – также их инициатива.«Когда демонтируют единственную мощную лабораторию, которая может выполнять множество функций и вывозят в Антарктиду, то я думаю, что всё это цепочка, что не президент управляет страной, не его правительство и парламент.Страной управляют определённые сильные лоббистские группы, которые работают на Украине и очень хорошо профинансированы извне. Кто их финансирует? Это глобальные финансовые структуры, которые имеют доходы больше, чем совокупно все государства Европы.Я думаю, что эти финансовые группы положили глаз на Украину и сегодня все законы, которые мы принимаем, принимаются не в интересах украинской нации, а в интересах глобальных финансовых групп», – возмутилась Тимошенко.