Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым

Для возвращения Крыма украинской стороне необходимо укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате. Об этом заявила депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, Крым и Донбасс необходимо «вернуть на Украину» и не допустить «теневую легализацию» воссоединения полуострова с Россией, передаёт пресс-служба партии.

«Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать её часть. Мы не позволим это сделать», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что для возвращения Крыма на Украину нужно сформировать мощную армию.

«Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путём на базе Будапештского меморандума и созданием на Украине мощной вооружённой армии, способной защитить границы и прекратить войну», — добавила она.

Также, по мнению политика, необходимо «не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса».

Ранее украинский генерал Василий Вовк отметил, что, по его мнению, Киев вряд ли вернёт Крым в ближайшее время.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.