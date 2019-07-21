Тимошенко проголосовала на выборах в Раду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала в Киеве на выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что наша команда, как никто, готова к действиям. У нас есть программа и стратегия развития Украины, и наша команда готова браться за работу немедленно», — сказала она после голосования.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».