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Тимошенко проголосовала на выборах в Раду

21 июля 2019, 11:09  •  5 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала в Киеве на выборах в Верховную раду.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что наша команда, как никто, готова к действиям. У нас есть программа и стратегия развития Украины, и наша команда готова браться за работу немедленно», — сказала она после голосования.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».

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