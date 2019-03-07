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07 марта 2019, 14:24 • 126 • Украина
Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом призвала усилить антироссийские санкции.
РИА Новости
Как заявили в пресс-службе партии, Тимошенко поблагодарила Гейла за визит на Украину «в такой сложный момент».
«Соединённые Штаты — это не просто наши друзья, народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации на Украине, как стратегические партнёры», — приводятся слова Тимошенко.
Как отмечается, лидер партии «призвала к усилению санкций против страны-агрессора — России», а также подчеркнула, что Крым «должен быть возвращён Украине».
Ранее Тимошенко заявила, что намерена вернуть Крым и Донбасс на Украину в случае своей победы на выборах.
В декабре 2018 года Тимошенко на встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером также призвала усилить санкции против России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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