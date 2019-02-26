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Тимошенко призвала объявить импичмент Порошенко

26 февраля 2019, 12:39  •  40 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».
 
Reuters
 

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала она, выступая в Верховной раде. Её выступление транслировал Espreso.

Как утверждает Тимошенко, журналисты опубликовали расследование хищений в оборонном комплексе Украины, за которыми, по их данным, стоит Порошенко и его приближённые лица. Она обвинила президента в «закупках в России запчастей для украинской военной техники» по завышенным ценам.

Ранее СМИ сообщили о намерении предвыборного штаба Порошенко подготовить массовую фальсификацию на выборах главы государства, которые состоятся в конце марта.

Глава украинского МВД Арсен Аваков не исключил проведение экспертиз и обысков по делу о подкупе избирателей.

Также Тимошенко рассказала о двух уголовных делах, которые возбудило МВД по её заявлениям на команду Порошенко в связи с фальсификациями на президентских выборах.

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