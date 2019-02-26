|
Тимошенко призвала объявить импичмент Порошенко
26 февраля 2019, 12:39 • 40 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».
Reuters
«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала она, выступая в Верховной раде. Её выступление транслировал Espreso.
Как утверждает Тимошенко, журналисты опубликовали расследование хищений в оборонном комплексе Украины, за которыми, по их данным, стоит Порошенко и его приближённые лица. Она обвинила президента в «закупках в России запчастей для украинской военной техники» по завышенным ценам.
Ранее СМИ сообщили о намерении предвыборного штаба Порошенко подготовить массовую фальсификацию на выборах главы государства, которые состоятся в конце марта.
Глава украинского МВД Арсен Аваков не исключил проведение экспертиз и обысков по делу о подкупе избирателей.
Также Тимошенко рассказала о двух уголовных делах, которые возбудило МВД по её заявлениям на команду Порошенко в связи с фальсификациями на президентских выборах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2019, 02:54
|
22 февраля 2019, 08:09
|
22 февраля 2019, 01:39
|
20 февраля 2019, 17:09
|
22 февраля 2019, 21:09
|
23 февраля 2019, 18:09
|
22 февраля 2019, 01:39