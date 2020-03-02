Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».

Трансляция брифинга Тимошенко велась на странице депутата в Facebook.

«Курс Украины необходимо менять... Если говорить об изменениях в правительстве... Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведёт, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране», — сказала она после заседания согласительного совета Верховной рады.

Она отметила, что такого объёма невыполнения государственного бюджета «не было за все годы независимости» Украины.

«В стране наступил полный коллапс. За два месяца, за январь — февраль, бюджет не выполнен на 22,5%. Такого за все годы независимости не было... Если мы ещё один-два месяца будем наблюдать такое выполнение бюджета, то считайте, что у нас экономики не существует», — предостерегла Тимошенко.

По словам политика, действующая власть стремится «продать всё, что есть на Украине».

«Передать внешним хозяевам все наши недра, стратегические объекты собственности, всё, что у нас есть... Это сознательная политика, и надо констатировать, что эпоха лжи продолжается в ещё более радикальном виде», — заключила Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина «летит в пропасть».

В январе она также отмечала, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за влияния и «кураторства» извне, которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.