Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за влияния извне и внешнего «кураторства», которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — отметила она в эфире телеканала ZIK.

По мнению Тимошенко, Украина потеряла свою «субъектность» в мире и её «все используют, как хотят».

«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив всё это советами извне», — заявила политик.



По её словам, президент Украины Владимир Зеленский «каждый день принимает антиукраинские законы».

Лидер «Батькивщины» призвала руководство страны сделать выводы и в ближайшее время изменить данную ситуацию.

В ноябре Тимошенко объявила о переходе в оппозицию после поддержки Верховной радой законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Зеленский назвал подобный шаг «давней украинской традицией».

Председатель «Батькивщины», в свою очередь, напомнила, что «раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот».