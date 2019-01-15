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Тимошенко представила план по снижению цен на газ для жителей Украины

15 января 2019, 12:39  •  98 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом, согласно которому украинцы получат газ собственной добычи по цене в два раза ниже.
 
РИА Новости
 

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, она сказала в прямом эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Бананы в Эквадоре продают по ценам Германии? Или лосось в Норвегии по ценам Африки?» — заявила Тимошенко.

По её словам, населению Украины продают газ по $305 с 2014 года.

«Кто это придумал, кто это посчитал, чтобы 300% рентабельности, прибылей на год, зарабатывали на людях, которые имеют в 16 раз ниже доходы, чем в Европе?» — отметила Тимошенко.

В ноябре Тимошенко в ходе выступления в Киеве заявила, что цена на газ для населения Украины будет снижена вдвое в первые недели после инаугурации нового президента страны.

Экс-министр ЖКХ, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

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