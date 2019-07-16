|
Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко
16 июля 2019, 01:09 • 20 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить в новоизбранном парламенте все проевропейские партии, кроме политсилы бывшего главы государства Петра Порошенко.
© РИА Новости
Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.
«Мы предлагаем вне зависимости от того, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды», — предложила украинский политик.
При этом она выступила против объединения с партией Порошенко «Европейская солидарность». По её словам, у партии экс-президента «только лозунги были проевропейские и патриотические», а «политика была коррумпированной».
Ранее Тимошенко выразила поддержку Зеленскому.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2019, 19:09
|
09 июля 2019, 01:54
|
12 июля 2019, 17:39
|
13 июля 2019, 08:24
|
10 июля 2019, 05:39
|
13 июля 2019, 05:09
|
15 июля 2019, 02:39